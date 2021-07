The King of Fighters XV : la Psycho Soldier Athena Asamiya rejoint le roster en vidéo, la Team Super Heroine dévoilée

Si la semaine dernière nous avions eu notre dose de The King of Fighters XV en avance, cette fois, il aura fallu patienter un peu plus puisque c'est seulement ce vendredi 30 juillet que SNK a décidé de diffuser la vidéo hebdomadaire de son jeu de baston. La nouvelle de la nomination de Kenji Matsubara en tant que CEO de la compagnie y est elle pour quelque chose ? Allez savoir. Ce qui est sûr, c'est qu'après l'introduction de Ramón et King of Dinosaurs, nous ne nous attendions clairement pas à voir débouler la combattante du jour.

C'est donc la charmante Athena Asamiya qui intègre le roster cette semaine et est à nouveau doublée par Haruna Ikezawa. Comme pour chaque jeu où elle apparaît, sa garde-robe a été revue, de même que sa coupe de cheveux. Ce qui ne change pas, c'est sa personnalité enjouée et ses pouvoirs psychiques, que nous voyons en action, entre projectiles et capacité à se téléporter, en plus de ses coups de kung-fu.

Enfin, et c'est là aussi une surprise, Athena fera partie de la Team Super Heroine aux côtés de Mai Shiranui et Yuri Sakazaki, la huitième équipe du jeu à ce jour.

Athena Asamiya - Idole pop de son lycée, Athena combat le mal pour apporter la paix dans le monde. Son style est influencé par le Kung Fu chinois et s'article autour des pouvoirs psychiques dont elle est dotée depuis sa naissance. Travailleuse acharnée, elle est polie et sérieuse. Elle fait équipe avec Mai et Yuri, contre toute attente, pour le prochain KOF.

- Idole pop de son lycée, Athena combat le mal pour apporter la paix dans le monde. Son style est influencé par le Kung Fu chinois et s'article autour des pouvoirs psychiques dont elle est dotée depuis sa naissance. Travailleuse acharnée, elle est polie et sérieuse. Elle fait équipe avec Mai et Yuri, contre toute attente, pour le prochain KOF. Mai Shiranui est une kunoichi ainsi que l'héritière du style Shiranui des arts ninja. Ses adversaires sont à la merci de ses attaques gracieuses et de sa tenue fascinante. Armée de larges éventails, son style de combat consiste à « voler comme un papillon, piquer comme une abeille ».

est une kunoichi ainsi que l'héritière du style Shiranui des arts ninja. Ses adversaires sont à la merci de ses attaques gracieuses et de sa tenue fascinante. Armée de larges éventails, son style de combat consiste à « voler comme un papillon, piquer comme une abeille ». Yuri Sakazaki, petite sœur de Ryo Sakazaki, a réussi l'exploit d'apprendre des techniques mortelles en moins d'un an après avoir rejoint le Dojo Kyokugenryu. Génie du combat, elle apporte sa propre touche à l'art martial. Elle rejoint le prochain KOF afin de prouver une fois pour toutes à son frère l'étendue de sa force.

KOF XV sortira au début de l'année 2022 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S et PC. D'ici là, Amazon propose toujours The King of Fighters XIV Ultimate Edition au prix de 39,99 € sur PS4.