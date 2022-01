The King of Fighters XV : Elisabeth Blanctorche vient compléter le roster de base et la Team Ash

Dernière ligne droite pour The King of Fighters XV, attendu le mois prochain. Le jeu de combat de SNK nous dévoile ainsi toutes les deux semaines un personnage rejoignant son roster, mais toutes les bonnes choses ont une fin. Après Kula Diamond en début de mois, c'est donc ce jeudi que nous découvrons le 39e membre de ce vaste casting mêlant figures emblématiques de la licence et petits nouveaux.

Cocorico, la jeune femme qui fait son retour est française puisqu'il s'agit d'Elisabeth Blanctorche, apparue dans The King of Fighters XI et les deux épisodes suivants. Cette fois, c'est Shizuka Itō qui donnera de la voix à cette noble jeune femme à l'apparence de cavalière, capable de générer et manier la lumière pour attaquer principalement au corps à corps, mais aussi à distance pour son coup final à l'arc (qui rappelle énormément les Quincy dans Bleach), en plus de pouvoir se téléporter.

Et nous découvrons donc au passage la dernière équipe du jeu, la Team Ash, qui est donc composé d'Ash Crimson, d'Elisabeth qui lui faisait plus ou moins office de rivale dans sa trilogie et de Kukri, qui pour le coup dénote un peu.

Maintenant que vous connaissez tous les combattants inclus au lancement dans KOF XV, vous avez toutes les cartes en mains pour choisir de l'acheter ou non, lui qui est disponible en précommande à partir de 59,99 € à la Fnac. Un Team Pass 1 ajoutera par la suite six autres personnages, il y a après tout de quoi faire dans le catalogue de SNK. À part ça, la date de sortie est elle toujours fixée au 17 février 2022 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S et PC.