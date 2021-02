22cans : le studio de Peter Molyneux licencie, mais poursuit le développement de son prochain jeu

Bien connu pour ses travaux sur Populous, Syndicate, Theme Park, Dungeon Keeper, Black and White ou encore Fable, Peter Molyneux a fondé en 2012 le studio indépendant 22cans, qui a déjà accouché de Curiosity, Godus, Godus Wars et The Trail. Mais tout ne semble pas se passer si bien en interne.

Comme le rapporte GamesIndustry.biz, 22cans a licencié du personnel dans son équipe, une information confirmée par un porte-parole du studio :

Malheureusement, en raison d'un certain nombre de facteurs, y compris des projets atteignant un certain stade de leur développement, nous pouvons confirmer qu'un certain nombre de rôles chez 22cans ont été rendus superflus. Le développement du studio se poursuit cependant.

22cans n'indique pas combien de personnes ont quitté le studio, mais le développement de Legacy semble quant à lui bien se poursuivre. Il s'agit pour rappel d'un jeu de gestion annoncé en 2019 et édité par Red Bull Gaming et qui demandera de créer des projets puis de les vendre, une sorte d'hommage à The Entrepreneur, premier jeu de Peter Molyneux. Vous pouvez retrouver le livre L'œuvre de Peter Molyneux : Les trois (vis)âges d'un créateur de Raphaël Lucas à 24,90 € sur Amazon.

