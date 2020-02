24H sur GAMERGEN.COM : des images du Battle Royale de Call of Duty en fuite, des captures de FF VII Remake, et un coffret Xbox One x Jordan

Le 24h sur GAMERGEN.COM est une rubrique journalière permettant de revenir sur l'essentiel de l'actualité de ces dernières 24 heures. Que s'est-il passé en ce jeudi 13 février 2020 ?

Des images du mode Battle Royale Warzone de Call of Duty: Modern Warfare ont fuité sur la Toile. À côté de cela, Square Enix a partagé de nouvelles images de Final Fantasy VII Remake, et un gros coffret comprenant une Xbox One collector et une paire de baskets Jordan a été dévoilé.

Dans le reste de l'actualité, la silhouette d'une nouvelle créature de Pokémon Épée et Bouclier a fait son apparition dans un magazine, Sony Interactive Entertainment a livré 3 raisons de télécharger Bioshock: The Collection via le PlayStation Plus, Square Enix a fait le point sur Marvel's Avengers, le DLC Ombres de Fire Emblem: Three Houses est disponible avec la mise à jour 1.2, Activision Blizzard a retiré ses jeux du service NVIDIA GeForce Now, et les jeux japonais du NES et SNES - Nintendo Switch Online du mois sont différents de nous.

Pour finir, une mère a revu sa petite fille décédée grâce à la réalité virtuelle.