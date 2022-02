A Musical Story : des dates de sortie pour le jeu de rythme

L'année dernière, Glee-Cheese Studio et Digerati dévoilaient A Musical Story, un jeu de rythme qui nous plongera dans les souvenirs d'un musicien. Un titre au gameplay bien différent des Guitar Hero et Rock Band, basé sur le ressenti de la musique, qui arrivera sur de nombreuses plateformes le mois prochain.

Eh oui, même si le jeu devait débarquer à l'origine en fin d'année dernière, les studios dévoilent aujourd'hui les dates de sortie d'A Musical Story. Le titre sera ainsi disponible le 2 mars sur PS5 et PS4, le 3 mars sur Switch et le 4 mars sur Xbox Series X|S, Xbox One, PC et iOS. Au passage, une nouvelle bande-annonce a été partagée, elle est à découvrir ci-dessus.

