A Musical Story : un jeu 100 % musical et français dévoilé en vidéo

Glee-Cheese Studio et Digerati viennent de dévoiler aujourd'hui A Musical Story, un titre narratif qui reprend des mécaniques de jeux de rythme pour raconter une histoire sans textes ni dialogues, alors que Gabriel, un jeune musicien (sosie de Jimi Hendrix) se remémore ses souvenirs musicaux.

A Musical Story sera donc bien un jeu de rythme, le joueur devant appuyer sur la bonne touche au bon moment pour correspondre avec la musique, le titre proposera pas moins de 26 chansons composées par Charles Bardin et Valentin Ducloux (oui, le studio est lyonnais). L'ambiance respire les années 70 et il sera même possible de débloquer un chapitre caché en jouant parfaitement toutes les chansons, mais surtout, Glee-Cheese Studio veut proposer quelque chose de neuf avec A Musical Story :

Nous voulions créer quelque chose de différent, quelque chose qui resterait dans l'esprit des joueurs, à la fois pour son gameplay et son histoire. Il a fallu énormément de temps pour trouver la bonne formule, mais celle-ci était la plus inspirante. Dans la plupart des jeux musicaux, il existe une ligne visuelle indiquant exactement quand jouer les notes. Nous nous sommes plutôt concentrés sur la création d’une expérience qui repose sur les capacités d’écoute du joueur, il doit donc ressentir la musique, la comprendre, pour progresser et dévoiler l’histoire.

A Musical Story promet donc d'être atypique dans sa forme, et il ne faudra pas attendre longtemps avant de l'essayer, il sera jouable en démo à partir du 19 mars prochain dans le cadre du London Games Festival, sur Steam. La version finale est attendue cet été sur PC, Nintendo Switch, Xbox One et iOS.