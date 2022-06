A Plague Tale: Requiem, la date de sortie et un aperçu étendu du gameplay bientôt révélés

Cela fait aujourd'hui un an que A Plague Tale: Requiem a été annoncé par Asobo Studio et Focus Entertainment, une suite à l'aventure acclamée par la critique et les joueurs d'Amicia et Hugo de Rune, A Plague Tale: Innocence, qui nous emmènera dans le sud de la France. Les péripéties qui les attendent restent encore bien vagues, hormis la présence des rats évidemment et le fait que le jeune frère de l'héroïne sera au centre de l'intrigue, avec une emphase sur la Prima Macula. Nous avons pu à deux reprises apprécier des phases de gameplay, lors des Game Awards 2021 et donc hier à l'occasion du Xbox & Bethesda Games Showcase 2022, et ce n'est pas fini.

L'éditeur nous donne rendez-vous le jeudi 23 juin à 11h00 pour découvrir un aperçu étendu du gameplay dans la bande-annonce qui sera active via le flux vidéo ci-dessus, mais aussi et surtout la date de sortie de A Plague Tale: Requiem, qui devrait donc voir le jour dans les prochains mois sur PS5, Xbox Series X|S, Switch et PC. Puisque la fin du récent trailer montrait Hugo utiliser ses pouvoirs, peut-être en verrons-nous plus sur cet aspect qui devrait être une amélioration logique des possibilités du premier épisode.

Pour rappel, une édition collector assez onéreuse a été dévoilée en février dernier.

Lire aussi : A Plague Tale : le jeu vidéo d'Asobo bientôt adapté en série par une équipe française