Ace Combat 7: Skies Unknown, une deuxième mise à jour avec des skins 100 % USA pour fêter le 25e anniversaire de la série

Le programme des DLC d'Ace Combat 7: Skies Unknown est normalement bouclé depuis l'année dernière, mais ce n'est pas pour autant que Bandai Namco Games a enterré le jeu. Les développeurs de la Team Aces ont décidé de s'en servir pour fêter à leur manière les 25 ans de la franchise avec une mise à jour gratuite apportant plusieurs apparences d'avions de chasse inédites en avril dernier.

Surprise, la 25th Anniversary Commemoration Update aura droit à une petite sœur dans quelques jours. Avec la 25th Anniversary Update - US Skin Series -, nous allons encore avoir droit à trois skins additionnelles entièrement gratuites tout droit venues des forces armées de l'US Navy et des Marine Corps :

La Jolly Rogers Skins pour le F-14D Super Tomact et le F/A-18F Super Hornet ;

La Patriot Skin pour le F-16C Fighting Falcon et le F-15C Eagle ;

La Red Devils Skin pour le F/A-18F Super Hornet.

La mise à jour sera disponible demain, jeudi 20 août 2020, sur PC, PS4 et Xbox One, et ajoutera aussi deux autres skins originales et trois emblèmes. Si vous ne l'avez pas encore, Ace Combat 7: Skies Unknown est disponible pour 22,49 € chez Amazon.