Ace Combat 7: Skies Unknown, une mise à jour avec du contenu gratuit pour le 25e anniversaire de la série

Six DLC plus tard, Ace Combat 7: Skies Unknown a mis fin à son Season Pass en novembre dernier. Mais Bandai Namco Games a encore quelques éléments inédits à proposer bientôt à la communauté.

L'éditeur prévoit de sortir une mise à jour spéciale pour les 25 ans de la franchise, qui sera donc proposée gratuitement aux joueurs. Et elle contient un peu de contenu gratuit pour personnaliser vos avions de chasse. Elle débloquera les skins Rage et Scream pour le Su-47 Berkut, l'apparence Alicorn pour le Rafale M, mais aussi les coloris Spare 6 (Full Band) pour le F/A-18F Super Hornet, Spare 11 (Tabloid) pour le Mirage 2000-5, Spare 2 (Count) pour le Su-33 Flanker D, Strider (Count) pour le F-15C Eagle et Mage 1 (Clown) pour le F-16C Fighting Falcon.

Quelques emblèmes seront également offerts pour habiller vos vaisseaux, comme vous pouvez le voir dans la bande-annonce ci-dessus. La 25th Anniversary Commemoration Update est attendue pour le 2 avril 2020 sur PC, PS4 et Xbox One.