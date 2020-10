Acer : le SigridWave annoncé, un outil de traduction IA dédié aux jeux vidéo

C’est l’effervescence pour la plateforme communautaire d’Acer, encore en bêta à l’heure actuelle. Le fabricant a dévoilé une nouveauté pour le moins incongrue qui viendra renforcer son offre lors de son lancement en version 1.0 prévu entre fin 2020 et début 2021. Le nouvel arrivant en question s’appelle SigridWave et il s’agit plus ou moins d’un traducteur pour les joueurs désireux de se lancer dans la compétition.

Cela peut paraître stupide dit comme cela, mais Acer a vraiment conçu SigridWave dans le but d’inculquer le jargon typique de chaque scène compétitive aux utilisateurs de Planet9. Acer se repose pour cela sur les technologies IA et de reconnaissance vocale pour comprendre ce que les joueurs disent au cours de la partie et le traduire. SigridWave se présente sous la forme d’un overlay réglable à tout moment en jeu et disponible depuis le lobby de Planet9. Pour gérer toutes les subtilités de notre langage, Acer nous indique que son outil a déjà été soumis à plus de 1000 heures de discussions et de transcriptions dédiées au jeu vidéo compétitif. SigridWave devrait démarrer sa bêta fermée au 4e trimestre 2020 avec une traduction bidirectionnelle anglais/mandarin.

Bien que son outil de traduction soit au centre des conversations, son annonce s’est accompagnée de mise à jour concernant le fonctionnement de Planet9. Trois nouvelles options s’offriront bientôt aux joueurs, à commencer par la possibilité de créer une équipe. La plateforme communautaire permettra ensuite de compléter ses effectifs, mais servira également de registre puisque la page dédiée à l’équipe offrira à ses joueurs statistiques, sondages, forum de discussion, calendrier et tous les éléments nécessaires à une bonne organisation. Dans le même esprit, il sera possible de créer des clubs afin de faire vivre la communauté de manière plus traditionnelle. Dernière fonctionnalité intéressante : la possibilité de créer et héberger un tournoi depuis Planet9. Tout a été pensé pour simplifier la tâche des organisateurs qui auront accès lors de leur évènement à une console tout-en-un appelée Bracket Master qui leur permettra à la fois de gérer la compétition, mais aussi de la diffuser facilement en ligne.

