CES 2020 : Acer annonce trois nouveaux écrans gaming, les Predator sont de sortie !

Acer profite de l'évènement du moment, le CES 2020, pour annoncer la venue de trois nouveaux écrans, principalement destinés aux joueurs. Dans les environs ? Des Predator ! Mais nous n'allons pas palabrer pendant des heures et laisser le constructeur présenter chacun de ses joujoux technologiques.

Avant ça, le président Victor Chien a déclaré quelques mots :

Acer voit grand avec ses moniteurs gaming haut de gamme Predator, offrant une vision plus large avec des technologies de pointe qui permettent un gameplay très réaliste, même avec les jeux les plus exigeants. Nous soutenons les joueurs de tous niveaux, des novices aux professionnels, avec un matériel gaming parmi les plus performants du marché.

Quoi de bon à se mettre sous la dent prochainement ?

Predator X32

Rapidement :

Hauteur réglable ;

3 ports HDMI 2.1 ;

DisplayPort 1.4 ;

4 ports USB 3.0 ;

2 haut-parleurs de 4 W.

Le Predator X32 de 32 pouces certifié NVIDIA G-SYNC ULTIMATE offre un gameplay des plus fluides ainsi qu’un large taux de contraste et une palette de couleurs étendue, permettant aux joueurs de voir les moindres détails même dans les scènes d'action les plus rapides. Doté d’une dalle avec des mini-LED à gradation locale de 1 152 zones, offrant une résolution UHD (3840 x 2160) et certifiée VESA DisplayHDR 1400 assurant jusqu'à 720 nits (natif) de luminosité, le Predator X32 offre des visuels extrêmement vivants. Avec des couleurs 10 bits, une précision chromatique remarquable grâce à un Delta E<1, il couvre 99 % de la gamme chromatique Adobe RVB et 89,5 % du Rec.2020, l’idéal pour les joueurs créateurs de contenu vidéo. Doté d'un taux de rafraîchissement rapide de 144 Hz, le Predator X32 offre une qualité visuelle nette et fluide, indispensable pour traquer les objets pendant qu’ils traversent l’écran. Équipé d’une dalle IPS1, il permet une vision grand angle jusqu'à 178 degrés, aidant les joueurs à bien viser les cibles.

Prix : 3 299 €.

Disponibilité : deuxième trimestre 2020.

Predator X38

Rapidement :

Port HDMI 2.0 ;

DisplayPort 1.2 ;

4 ports USB 3.0 ;

2 haut-parleurs de 7 W.

Cet écran UWQHD+ de 37,5 pouces (3840 x 1600) intensifie l'immersion avec une courbure de 2300R qui élargit la vision périphérique et prend en charge la technologie NVIDIA G-SYNC pour un gameplay remarquablement fluide. La certification VESA DisplayHDR™ 400 assure une luminosité, un contraste et une large palette de couleurs, permettant aux utilisateurs de vivre les jeux AAA comme ils sont censés l’être. Grâce à la précision des couleurs certifiée Delta E 1 et à la couverture de l’espace chromatique DCI-P3 à 98%, le Predator X38 permet aux joueurs de créer des contenus impressionnants avec des couleurs très réalistes. Atteignant un taux de rafraîchissement de 175 Hz (overclock) et un temps de réponse de 1 ms G to G en overdrive, le Predator X38 est à la hauteur des jeux d'action même les plus exigeants. Pour encore plus de confort visuel, le pied ergonomique permet aux joueurs de régler le moniteur pour plus de confort avec une inclinaison de -5 à 35 degrés, une rotation de +/- 30 degrés et un réglage en hauteur de près de 130 mm (5,11 pouces).

Prix : 2 199 €.

Disponibilité : avril 2020.

Predator CG552K

Rapidement :

3 ports HDMI 2.0 ;

DisplayPort 1.2 ;

Port USB Type-C ;

2 ports USB 2.0 ;

2 ports USB 3.0 ;

2 haut-parleurs de 10 W.

Le Predator CG552K offre une expérience visuelle ultime grâce à sa grande dalle OLED 4K (3840 x 2160) de 55 pouces avec une multitude de pixels individuels pour fournir une qualité d'image remarquable et un contraste plus élevé. La dalle est dotée d’une luminosité allant jusqu'à 400 nits, fait ressortir les images, tandis que la précision des couleurs avec un Delta E 1 et la couverture à hauteur de 98,5 % de la palette chromatique DCI-P3 garantissent le réalisme des couleurs. Un très bon choix pour les gamers sur console, il prend en charge un taux de rafraîchissement variable (VRR) via HDMI pour des jeux fluides sur les équipements compatibles. Adaptive Sync et NVIDIA G-SYNC Compatible, le Predator CG552K assure la fluidité du gameplay et aide les joueurs à rester concentrés. Il leur permet également de ne pas perdre une seconde avec un temps de réponse allant jusqu’à 0,5 ms (G to G) en overdrive et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Un capteur intégré détecte le niveau de lumière de la pièce et ajuste automatiquement la luminosité pour optimiser le confort visuel. Grâce à son capteur de proximité, le Predator CG552K est capable de détecter si quelqu'un se trouve à portée ; il se réactive quand une personne se trouve à proximité et se met en mode économie d’énergie quand elle sort de la zone.

Prix : 2 699 €.

Disponibilité : troisième trimestre 2020.

Vous savez tout !