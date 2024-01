CES 2024 : Acer dévoile de nouveaux écrans ultra modernes avec une résolution folle

Le CES 2024 ouvrira officiellement ses portes demain, mais certains constructeurs prennent de l'avance, à l'instar de Razer mais également d'Acer, qui dévoile dès aujourd'hui de nouveaux moniteurs pour gamers. Des écrans incurvés OLED et MiniLED dont le Predator Z57 avec une résolution Dual UHD (7680x2160) à 120 Hz.

Sans plus attendre, voici les annonces d'Acer concernant ses nouveaux moniteurs pour gamers :

Predator Z57 : résolution dual UHD :

Le grand écran Predator Z57 de 57 pouces, doté d'une dalle DUHD (7680x2160) à 120 Hz, est une véritable solution gaming conçue pour une expérience encore plus immersive dans les parties. S'appuyant sur la technologie MiniLED 2304-zones, il offre une qualité d'image et une luminosité exceptionnelles particulièrement remarquable dans les zones sombres et sur les fonds noirs. Le grand format 32:9 et la courbure 1000R rapprochent les utilisateurs de leur espace de gaming et augmentent leur champ de vision pendant les séances de travail ou de divertissement. De plus, l'écran haut de gamme - VESA DisplayHDR™ 1000 - atteint une luminosité de 1 000 nit, génère des couleurs extrêmement précises et maximise le contraste entre la lumière et l'obscurité pour faire ressortir les détails les plus fins, ce qui fait toute la différence lors des sessions de gaming. Avec une large variété de couleurs DCI-P3 à 98 %, le Predator Z57 crée des images si réalistes qu'elles impressionneront même les joueurs les plus expérimentés.

L’affichage ultra-large est idéal pour le multitâche grâce aux fonctions d'amélioration de la productivité en intégrant l'image par image qui divise l'écran en deux pour afficher simultanément les images provenant de deux sources différentes, et l'image dans l'image qui divise l'écran avec un affichage sur l'écran principal et un second dans une fenêtre en incrustation. L'écran est équipé de deux ports HDMI 2.1 prenant en charge les dernières consoles (PlayStation 5 et XBOX série X), d'un port USB Type-C, tandis que DisplayPort 1.4 offre également une connectivité rapide et fiable. Le Predator Z57 est également compatible avec la norme VESA afin de le fixer au mur et de ne pas encombrer l'espace de bureau. Sa base, élégante et robuste, permet de régler la hauteur, l'inclinaison et le pivotement et de s'adapter aux préférences de chacun. Ce modèle possède également deux haut-parleurs 10W puissants pour amplifier les effets sonores.

Predator X34 V3 :

Le Predator X34 V3 est doté d'une dalle MiniLED incurvé de 34 pouces avec une résolution QHD (3440x1440) ultra-large de 21:9. Il offre aux gamers exigeants une performance fluide et une vue élargie de l'action, ce qui confère un avantage sur l'adversaire. La courbure 1500R augmente l'immersion et améliore la vision de chaque côté, tandis que la variété de couleurs étendue DCI-P3 94% et le VESA DisplayHDR™ 1000 mettent en valeur les scènes de jeux avec des couleurs et une luminosité plus éclatantes. Un taux de rafraîchissement de 180 Hz et un temps de réponse de 1 ms assurent un gameplay fluide et ininterrompu avec un minimum de ghosting. L'excellente connectivité via deux ports HDMI 2.0, un port USB Type-C et un DisplayPort 1.4 permet aux gamers de se connecter à l'ensemble des sources disponibles actuellement. Le Predator X34 V3 peut également être fixé au mur et dispose des différents réglages (hauteur, inclinaison et pivotement) afin de proposer le confort visuel le plus adapté à son utilisateur. De plus, cet écran comprend deux haut-parleurs de 5 W pour un rendu sonore de qualité (jeux, musique et films) un support mural fourni et est parfaitement adapté aux joueurs sur console.

Modèles OLED : Predator X39 et Predator X34 X :

Les derniers modèles OLED d'Acer comptent le Predator X39 de 39 pouces et le Predator X34 X de 34 pouces, offrant un contraste élevé pour des images incroyablement détaillées et des taux de rafraîchissement et des temps de réponse ultra-rapides pour une performance parfaitement fluide. Ils offrent un affichage précis et détaillé, même dans des angles serrés allant jusqu'à 178 degrés. Tous deux sont de résolution UWQHD (3440x1440) avec un taux de rafraîchissement de 240 Hz et un temps de réponse de 0,01 ms, ce qui garantit un gameplay fluide et sans saccade et latence. La courbure 800R élargit le champ visuel et amplifie la ligne de vision afin de mieux focaliser l'attention. Ils prennent en charge 99% de la gamme de couleurs DCI-P3 et peuvent afficher une large variété de couleurs et de nuances. De plus, le VESA DisplayHDR™ True Black 400 met en valeur les détails souvent cachés dans l'ombre pour offrir plus de précision au joueur dans sa partie afin de rien rater de l'action. Ces nouveaux écrans sont également certifiés EyeSafe 2.0 et sont dotés par défaut d'une fonction de rafraîchissement avec maintien de l'image pour éviter la fatigue oculaire.



Caractéristiques des nouveaux écrans Predator :

Tous les nouveaux modèles sont dotés de la technologie AMD FreeSync Premium™ qui assure un rendu fluide des scènes d'actions très rapides sans déchirure ni saccade de l'image. Ils disposent également d'un port PD USB Type-C 90W afin de garantir simultanément l'affichage, le transfert de données et le chargement d’autres appareils, et d'un commutateur KVM intégré pour permuter les sources sans avoir à reconnecter les périphériques.

Prix et disponibilité :