Acer dévoile ses moniteurs Série Nitro XV2 à 300 Hz pour gamers

Acer vient de dévoiler de nouveaux écrans pour gamers sur PC. La Série Nitro XV2 propose des moniteurs avec des dalles IPS et le constructeur met en avant le Nitro XV27U KF, compatible avec la technologie AMD FreeSync Premium qui améliorer les performances en variant la fréquence de l'écran.

Le constructeur annonce un temps de réponse de 0,5 ms et le moniteur dispose de la technologie Acer Black Boost pour améliorer les ombres en augmentant la luminosité sans modifier les tons clairs. L'écran est certifié VESA DisplayHDR 600, couvrant 90 % de la gamme de couleurs DCI-P3 avec un indice de précision Delta E<1. La dalle IPS Agile-Splendor affiche « un contraste élevé et des couleurs vives », même avec des angles de visions larges, et la technologie Acer Vision Care 3.0 est là pour réduire la fatigue oculaire, notamment avec Acer LightSense qui détecte la lumière ambiante de la pièce pour ajuster la luminosité de l'écran, sans oublier AcerColorSense qui adapte la température de couleur à l'environnement. Le moniteur est même certifié TÜV/Eyesafe. Enfin, il est équipé d'un pied réglable Ergostand permettant de régler l'inclinaison, la hauteur, le pivotement et la rotation.

Le moniteur Nitro XV272U KF d'Acer sera disponible en novembre 2021, à partir de 1 149 €. Vous pouvez sinon retrouver l'Acer Nitro VG240Y (FHD, 1 ms, 24") à 170,37 € sur Amazon.