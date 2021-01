Acer : trois moniteurs haut de gamme Predator et Nitro annoncés

Le fameux constructeur taïwanais va élargir ses gammes d’écrans Predator et Nitro avec trois nouveaux modèles. Ces derniers sont à la pointe de la technologie et ils se destinent essentiellement aux joueurs financièrement aisés qui recherchent des performances élevées.

Victor Chien, le président de la division Digital Display Business d'Acer s'est exprimé pour l'occasion :

Nos nouveaux écrans gaming sont dotés des dernières technologies du secteur pour offrir aux joueurs des performances fluides et une ergonomie adaptée. Conçus pour séduire les gamers les plus gourmands en puissance, nos écrans gaming Predator ont prouvé leur qualité et leur fiabilité en tant que premier choix des joueurs professionnels, ainsi que pour ceux qui souhaitent simplement se faire plaisir. Les nouveaux écrans Predator et Nitro sont disponibles dans une variété de tailles et de modèles différents afin de répondre aux besoins de l’ensemble des gamers sur le marché.

Ce sont donc trois nouveaux écrans qui vont venir se rajouter au catalogue d’Acer. Dans la gamme Predator, il y aura le Predator XB273U NX. Ce dernier possède un taux de rafraîchissement de 275 hertz en plus d’un temps de réponse de 0,5 millisecondes. Il est également équipé de la technologie NVIDIA Reflex Latency, mais également de l’IPS Agile-Splendor. Cette dernière améliorera grandement la netteté de l'image.

Predator XB273U NX : une vitesse mythique pour une expérience de jeu professionnelle L’écran de gaming Predator XB273U NX est destiné aux joueurs à la recherche d'une expérience gaming de pointe. Doté des dernières innovations en matière de gaming et d'affichage, cet écran de 27 pouces donne vie à l'action grâce à une dalle WQHD (2560 x 1440) et à un overclocking ultra-rapide avec un temps de réponse jusqu’à 0,5 ms (G à G) avec un taux de rafraîchissement de 275 Hz, capable de fournir des images fluides et sans latence même lors de scènes d’actions ultra-rapides. Doté d'une certification VESA Display HDR™ 400, l’affichage HDR couvre 95% du spectre DCI-P3 pour offrir des couleurs éclatantes et des noirs plus profonds, encore amélioré par la technologie IPS Agile-Splendor d'Acer qui permet d'obtenir des images d'une grande netteté, même avec un très grand angle de vue. La nouvelle technologie NVIDIA Reflex Latency Analyze est un outil révolutionnaire de mesure de la latence d’un jeu qui analyse les clics de la souris, et peut améliorer à l’écran cette latence, tandis que NVIDIA G-SYNC permet de suivre l'action sans saccades et offre un taux de contraste élargi.

Vient ensuite le Predator XB323QK NV, un écran de 31,5 pouces avec une résolution 4K. Ce dernier sera compatible avec le G-SYNC de chez NVIDIA et il est doté d’un taux de rafraîchissement de 144 hertz.

Predator XB323QK NV: 31,5 pouces et une résolution 4K Le nouveau Predator XB323QK NV est un écran gaming UHD (3840 x2160) de 31,5 pouces compatible NVIDIA G-SYNC avec un taux de rafraîchissement rapide de 144 Hz. En plus de graphismes parfaitement fluides, cette technologie confère au gameplay un rendu plus vrai que nature grâce à un gamut de couleurs étendu DCI-P3 de 90%. Il comprend également l'IPS Agile Splendor d'Acer et une certification VESA Display HDR™ 400. Les deux nouveaux écrans de la série Predator XB3 sont équipés de la technologie Acer VisionCare 4.0, une suite complète de technologies qui aident à protéger les yeux lors de sessions et de tournois prolongés. Acer VisionCare 4.0 inclut LightSense, pour ajuster la luminosité en fonction de la lumière ambiante, en plus d'Adaptive Light, ColorSense et ProxiSense, une suite de technologies qui mesurent la lumière ambiante et extérieure pour ajuster automatiquement la luminosité et la température des couleurs

Enfin, dans la gamme Nitro, c’est le Nitro XV282K KV qui occupera le devant de la scène avec ses 28 pouces. Ce dernier est doté d’un taux de rafraichissement de 144 hertz en plus de la technologie AMD FreeSync Premium. L’écran possède même une prise HDMI 2.1, idéale donc pour brancher vos Xbox Series X|S ou PlayStation 5 pour profiter d’une magnifique qualité d’image.

Acer Nitro XV282K KV-Écran UHD 4K avec prise en charge des dernières consoles de jeu Le Nitro XV282K KV plonge les utilisateurs dans un monde spectaculaire avec un niveau de détail exceptionnel grâce à la dalle IPS 4K UHD (3840 x2160). Cet écran offre un contraste de 100 000 000:1 pour afficher des images nettes et couvre 90 % du gamut de couleurs étendu DCI-P3 permettant un rendu des couleurs plus intense. Également doté de la technologie AMD® FreeSync™ Premium, ce moniteur au taux de rafraîchissement de 144 Hz offre un temps de réponse de 1 ms pour un rendu ultra rapide des images. De plus, l'Acer Nitro XV282K KV est équipé d’une entrée HDMI 2.1 pour une compatibilité avec les dernières consoles de jeu 4K UHD 120 Hz avec VRR (vitesse de rafraîchissement variable). Cet écran a également obtenu la certification TÜV Eyesafe et est doté de la nouvelle technologie Agile-Splendor IPS2 d'Acer pour offrir des images claires, même à grand angle de vue. Le nouvel écran de la série Acer Nitro XV2 est doté de la technologie Acer HDR 400 et d’une dalle IPS pour une meilleure qualité d'image, tandis que la technologie Acer VisionCare 3.0 intègre plusieurs innovations technologiques participant à la réduction de la fatigue oculaire, des utilisateurs qui passent beaucoup de temps devant leur écran tels que les programmeurs, les rédacteurs et les graphistes. Ces technologies comprennent LightSense, ColorSense, Prox Sense et BluelightShield Pro.

Les trois moniteurs devraient être disponibles en Europe en mai 2021 (sous réserve vu la pandémie actuelle). Les Predator XB273U-NX, Predator XB323QK NV et Nitro XV282K KV seront vendus aux prix respectifs de 1179 €, 1199 € et 949 €.

