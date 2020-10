Acer : six nouveaux écrans Predator et Nitro en approche

Le programme est chargé puisque ce sont pas moins de quatre moniteurs Predator XB3 qu’Acer a présentés aujourd’hui. Le fabricant a fait les choses bien, car chaque écran semble optimisé pour un domaine. Le Predator XB273U NV a par exemple été pensé pour le confort de vos yeux. Il est l’un des tout premiers écrans à bénéficier de la certification Eyesafe. Le moniteur filtre la lumière bleue nocive et essaye grâce à plusieurs technologies dédiées de s’adapter à l’environnement de l’utilisateur pour limiter la fatigue oculaire. Son écran IPS QHD offre de larges angles de vue, un taux de rafraîchissement de 170 Hz une fois overcloké, un taux de réponse de 1 ms et il est également certifié VESA DisplayHDR 400. En ce qui concerne le Predator XB253Q GW, ce moniteur vise un nombre de fps élevé. Cette dalle IPS FHD de 24,5 pouces est compatible avec le G-Sync de NVIDIA, pouvant atteindre les 280 Hz et un temps de réponse G à G de 0,5 ms. Ici encore, la certification VESA DisplayHDR 400 est là pour garantir la richesse de l’image.

Le Predator XB323U GX est pour sa part doté d’un écran QHD de 32 pouces compatible avec le G-Sync. Les performances en réactivité sont assez semblables à celle du Predator XB253Q GW. Le temps de réponse est le même, tandis que le taux de rafraîchissement atteint les 270 Hz une fois overclocké. La certification est cette fois-ci VESA DisplayHDR 600. Comme ses petits camarades, le pied de l’écran est inclinable, ajustable en hauteur et pouvant pivoter. Le Predator X34 GS est idéal pour ceux qui recherchent de grands angles de vision. Sa dalle IPS UWQHD de 34 pouces est compatible avec la technologie G-Sync. Avec un temps de réponse de 0,5 G à G et un taux de rafraîchissement de 180 Hz en overclocké, nous pouvons parler d’un écran réactif. Son petit plus consiste deux haut-parleurs de 7 W intégrés.

Attaquons-nous maintenant aux modèles Nitro. Nous avons d’un côté l'Acer Nitro XV272U KV qui est là pour offrir de la réactivité avec une dalle IPS QHD qui peut aller jusqu’à 170 Hz en rafraîchissement et 1 ms en taux de réponse G à G. Lui aussi s’adapte parfaitement à l’environnement de l’utilisateur avec les technologies LightSense, ColorSense et ProxiSense. Le Nitro XV272 LV est un peu moins ambitieux, puisqu’il embarque un écran IPS FHD. La réactivité est également moindre puisque celui-ci n’affiche que 165 Hz au maximum en rafraîchissement.

Les Predator XB323U GX, Predator X34 GS et Nitro XV272 LV sont les premiers à arriver dans la zone EMEA en décembre prochain aux prix respectifs de 999 €, 1099 € et 319 €. La suite arrive en janvier 2021. Vous pourrez alors vous procurer le Predator XB273U NV pour 549 €, le Predator XB253Q GW pour 449 € et le Nitro XV272U KV pour 469 €.

Vous trouverez l’Acer Predator XB271HUABMIPRZ (écran GSync, 27 pouces, 2560x1440, 165 Hz, 1 ms) sur Amazon pour 523,98 €.