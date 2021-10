Acer dévoile ses nouveaux PC Predator Orion 7000

Acer vient de dévoiler aujourd'hui sa nouvelle gamme d'ordinateurs pour gamers, les tours Predator Orion 7000, pensées pour profiter des jeux « de dernière génération, et même les suivantes ». Nous retrouvons ainsi un processeur i9 ou i7 overclockables de 12e génération et des cartes graphiques NVIDIA.

Les joueurs auront le choix du GPU, jusqu'à la GeForce RTX 3090. Côté mémoire vive, les Predator Orion 7000 embarquent de la RAM DDR5-4000 de 64 Go. Le châssis est aux normes EMI avec des panneaux latéraux transparents en verre trempé pour admirer les deux ventilateurs Predator FrostBlade 2.0 de 140 mm et un troisième ventilo de 120 mm avec du rétroéclairage ARGB, à personnaliser avec le logiciel PredatorSense, tout comme la vitesse de rotation des ventilateurs et l'overclocking. Acer a inclus un refroidisseur liquide pour CPU AIO avec une gestion des flux de ventilation améliorée pour dissiper plus rapidement la chaleur, et des roulements à billes sont là pour éviter les fuites et l'infiltration de la poussière.

Les utilisateurs retrouveront également l'Intel Killer 2,5 G LAN, du Wi-Fi 6E (AX211), la technologie MU-MIMO 2x2, trois ports USB 3.2 Gen1 Type-A, un port USB 2.2 G1 Type-C et deux prises à l'avant du PC, ainsi que trois autres ports USB 3.2 Gen2 Type-A, un port USB 3.2 Gen 2x2 Type-C, deux ports USB 2.0 et trois prises audio à l'arrière. Enfin, le stockage est assuré par deux SSD MVIMe M.2 PCIe 4.0 (jusqu'à 1 To chacun), deux disques durs SATA 3 (3 To chacun) et il y a même une baie pour un lecteur hotswap USB 3.2 Gen2 Type-C.

Ces nouveaux Predator Orion 7000 d'Acer seront disponibles dans le courant du deuxième trimestre 2022, à partir de 2 199 €. Vous pouvez retrouver un moniteur Acer Predator 27 pouces à 545,88 € sur Amazon.