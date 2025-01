Acer présente ses nouveaux PC Predator avec des RTX Série 50

Le CES 2025 ouvre ses portes cette semaine à Las Vegas, le salon est l'occasion pour les constructeurs de présenter leurs produits qui sortiront tout au long de l'année. C'est au tour d'Acer de dévoiler sa nouvelle gamme de PC gamers Predator, évidemment équipés des nouvelles NVIDIA GeForce RTX Série 50.

Voici tout ce qu'il faut savoir sur les nouveaux Acer Predator :

PC gaming Predator Helios 16 AI et Predator Helios 18 AI





Les tout nouveaux et plus puissants PC portables gaming de Predator, les Helios 16 AI et Helios 18 AI, s’adressent aux joueurs, aux « early adopters » et aux passionnés de nouvelles technologies en quête des derniers processeurs et GPU, de solutions de refroidissement avancées et d’écrans d’exception. Le Predator Helios 16 AI (PH16-73) offre un équilibre remarquable entre performances et mobilité ; c’est le choix idéal pour les joueurs ou les professionnels nomades désirant un ordinateur performant de taille moyenne pour travailler et jouer, facile à transporter lors de tournois, de LAN parties ou de déplacements professionnels. De son côté, le Predator Helios 18 AI (PH18-73) propose des performances dignes d’un PC de bureau, un écran plus grand et une expérience de jeu immersive de haut niveau, séduisant autant les « hardcore gamers » que les amateurs de technologies de pointe s’intéressant à d’autres usages que le gaming.

Les deux modèles sont équipés des processeurs Intel Core Ultra 9 jusqu’au 275HX avec NPU pour des performances IA accélérées, et jusqu’à la prochaine génération de GPU NVIDIA GeForce RTX 5090 pour PC portables, embarquant les dernières avancées NVIDIA DLSS. Il en résulte une puissance de calcul hors pair, aussi bien pour les jeux exigeants sur le plan graphique que pour les applications IA. La GeForce RTX 5090 pour PC portables s’accompagne d’un écosystème de plus de 150 applications IA optimisées sur PC, tirant parti des GPU NVIDIA et des Tensor Cores RTX pour accélérer l’IA, notamment dans les applications de génération de contenu visuel, de LLM (modèles de langage), et bien plus encore.

Ces deux PC portables disposent d’une capacité de stockage et de mémoire considérable pour loger jeux, photos ou bibliothèques vidéo. Ainsi, le Helios 16 AI peut accueillir jusqu’à 64 Go de mémoire et jusqu’à 4 To de stockage PCIe Gen 5, tandis que le Helios 18 AI supporte une configuration allant jusqu’à 192 Go de mémoire et 6 To de stockage PCIe Gen 5. Côté refroidissement, les Predator Helios profitent d’avancées notables grâce à la 6e génération de ventilateurs AeroBlade™ 3D en métal – avec des pales de seulement 0,05 mm, les plus fines au monde – qui offrent jusqu’à 20 % de flux d’air en plus par rapport aux pales en plastique. La pâte thermique à base de métal liquide et les caloducs « vectoriels » contribuent également à maintenir des températures optimales.

Les Helios bénéficient de dalles ultra-performantes, idéales pour afficher des jeux et des films avec une netteté incomparable. Le Helios 16 AI arbore un écran OLED WQXGA (2560×1600) avec un taux de rafraîchissement rapide de 240 Hz, tandis que le Helios 18 AI dispose d’une dalle Mini LED WQXGA 4K à 120 Hz, pouvant atteindre une luminosité de 1000 nits. Il introduit par ailleurs un mode « Dual-Mode » inédit, permettant de basculer facilement en Full HD à 240 Hz via l’application PredatorSense, pour une flexibilité accrue. Les deux écrans sont compatibles avec les technologies NVIDIA G-SYNC, NVIDIA Advanced Optimus et disposent d’un MUX Switch.

Pour sublimer l’expérience de frappe, les claviers RGB à touches individuelles intègrent les commutateurs mécaniques MagKey 4.0 interchangeables sur les touches WASD et fléchées, améliorant la précision du déclenchement. Avec seulement 0,3 mm de course pour activer la frappe, ces switches offrent une réactivité ultrarapide, un atout déterminant pour prendre l’avantage en jeu. Arborant un nouveau design agrémenté d’un éclairage RGB dynamique sur le châssis supérieur, le cadre arrière, les bords latéraux et le repose-poignet droit, ces PC portables imposent leur présence dans n’importe quel environnement gaming.

Les Helios 16 AI et Helios 18 AI intègrent la dernière version de l’application PredatorSense, permettant aux utilisateurs de gérer l’ensemble des paramètres du système : performances, ventilation et éclairage. L’« Experience Zone » intégrée facilite l’exploration des fonctionnalités IA telles qu’Acer PurifiedView 2.0, Acer PurifiedVoice 2.0 et la nouvelle Acer ProCam, capable de détecter et d’enregistrer automatiquement les moments forts d’une session de jeu. Côté audio, les deux ordinateurs embarquent DTS :X Ultra ; le Helios 16 AI est doté de quatre haut-parleurs, tandis que le Helios 18 AI en compte six. Enfin, pour des connexions ultrarapides, ils s’équipent du nouveau contrôleur Ethernet E5000, du Wi-Fi 7 Intel Killer, ainsi que de deux ports Thunderbolt 5.

PC portable Predator Helios Neo 16S AI





Le tout nouveau Predator Helios Neo 16S AI arbore un format plus fin (moins de 19,9 mm au point le plus mince) tout en restant suffisamment puissant pour répondre aux besoins des joueurs et créateurs exigeants, le tout à un prix plus accessible.

Comme les nouveaux modèles Helios, le Helios Neo 16S AI (PHN16S-71) met lui aussi l’accent sur la performance, avec la possibilité d’accueillir un processeur Intel Core Ultra 9 275HX (intégrant un NPU pour le gaming IA) et le nouveau GPU NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti pour PC portables. Il embarque également les dernières technologies NVIDIA DLSS, améliorant les performances, la qualité d’image et la réactivité, tandis que sa mémoire peut grimper jusqu’à 32 Go et son stockage jusqu’à 2 To.

Son superbe écran OLED WQXGA (2560 × 1600) affiche un taux de rafraîchissement rapide de 240 Hz, et couvre 100 % de l’espace colorimétrique DCI-P3 pour des images d’une qualité haut de gamme. Il est compatible NVIDIA G-SYNC, NVIDIA Advanced Optimus et intègre un MUX Switch. Côté refroidissement, le Neo 16S profite de la 5e génération de ventilateurs AeroBlade 3D et d’une pâte thermique à base de métal liquide pour le processeur. L’application PredatorSense donne accès à l’ensemble des réglages système en temps réel, tandis que la section « Experience Zone » permet de découvrir toute la palette de fonctionnalités IA.

Predator XB323QX – un moniteur 5K ultra-performant





Destiné aux joueurs en quête d’immersion, le moniteur gaming Predator XB323QX propose une dalle d’écran 5K IPS de 31,5 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz et un temps de réponse de 0,5 ms (GTG), le tout épaulé par la technologie NVIDIA G-SYNC Pulsar. Résultat : des images nettes et une action d’une fluidité impressionnante, jusqu’à quatre fois plus claire en mouvement. Grâce à une profondeur de couleurs en 10 bits réels et une couverture de 95 % du DCI-P3 (ou 99 % du sRGB), il garantit des visuels cinématographiques aux couleurs riches.

Équipé d’un port DisplayPort 1.4 et de deux ports HDMI 2.1, le Predator XB323QX offre une connectivité polyvalente. Sa conception ergonomique permet de régler l’inclinaison, la rotation et la hauteur pour s’adapter à tous les environnements, ou même de le fixer au mur pour gagner de la place. Des haut-parleurs de 2 watts intégrés renforcent l’immersion sonore, tandis que le widget d’affichage Acer simplifie la calibration et les réglages

Prix conseillés TTC et disponibilités :