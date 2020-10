Acer : de nouveaux projecteurs et moniteurs en approche

L’offre des projecteurs vidéo vient de faire un bond puisque Acer a annoncé une flopée de nouveaux appareils. Dans le lot, trois des cinq gammes sont destinées au grand public. La première est la série Acer VD représentée par le VD6510i. Ce dernier est un projecteur LED 1080p sans fil de 3 000 lumens qui affiche des images en 120 Hz. Avec son intensité élevée, l’image est bien nette quelle que soit la surface et c’est un point que la gamme a en commun avec la série PD dont le PD1530i est l’émissaire. Sans câbles et avec une résolution de 1080p également, ce projecteur revendique une durée de vie de 30 000 heures et une luminosité totale quasi immédiate après sa mise sous tension.

La série Acer XL a été pour sa part designée pour être respectueuse de l’environnement et attractive. Les XL1220, XL1320W et XL1520 plafonnent à 143 W de puissance pour 3 100 lumens pour une résolution de 1080p. Les projecteurs de la gamme XL ont par ailleurs la certification IP6X qui indique que les appareils sont étanches à la poussière et autres particules solides susceptibles d’abimer les projecteurs. Vient enfin les gammes UL et PL. Ces deux-là sont à destination des professionnels qui veulent dompter les espaces compliqués comme une salle de classe ou de musée. Le projecteur ultra-court focal de la série UL diffuse une image d’une intensité de 4 500 lumens en 1920x1080. L’UL5630 dispose par ailleurs de commandes à distance et de la possibilité de diffuser à 360° ou en mode portrait. La série PL pour sa part, représentée par les PL7610, PL7610T et PL7510, dispose de projecteurs laser de 6 000 lumens. Idéal pour travailler dans des espaces étendus.

Au rayon des nouveaux moniteurs, nous trouvons en premier l'Acer B248Y. Celui-ci embarque les technologies Acer LightSense et Acer ColorSense afin de réduire la fatigue oculaire de son utilisateur. Son écran IPS FHD affichant du 1080p peut s’incliner et pivoter à 90°. Sa petite particularité est d’être équipée d’une webcam FHD compatible avec Windows Hello, qui permet entre autres de modifier l’angle de vue, mais qui peut aussi être fermée manuellement. L'Acer CBL272U affiche pour sa part du 2560x1440 avec des angles de vue larges allant jusqu’à 178°. Comme son cousin, il atténue la fatigue des yeux avec la technologie BlueLightShield Pro qui réduit la lumière bleue, mais aussi ComfyView qui limite les reflets. Le VRB et le HDR10 sont également prises en charge. L'Acer BL270 clôt ce défilé. Cet écran FHD se distingue des autres par ses bordures extra fines. Il est également compatible avec l’application Acer Smart Console qui permet de répliquer l’écran d’un téléphone et de le contrôler depuis le moniteur.

Nous ne connaissons pas encore la date de sortie des projecteurs, mais toutes les gammes à l’exception de la série VD ont vu leur prix conseillé précisé. La gamme de projecteurs PD sera ainsi disponible en région EMEA à partir de 1 199 €. Pour les projecteurs XL, UL et PL, la région reste la même, mais les prix sont respectivement de 999 €, 1 999 € et 2 499 €. Du côté des moniteurs, l’Acer B248Y sera disponible courant février 2021 à partir de 349 €. L’Acer CBL272U et l’Acer B270 seront tous les deux disponibles en janvier 2021 aux tarifs respectifs de 319 € et 239 €.

L’Acer Nitro VG240Y FHD est disponible sur Amazon au tarif de 141,99 €.