Acer présente trois nouveaux moniteurs pour PC et consoles de salon

Après nous avoir présenté des ordinateurs portables et des tours, Acer a continué sa conférence annuelle Next@Acer en dévoilant trois nouveaux moniteurs taillés pour le jeu vidéo, que ce soit sur PC ou sur consoles de salon d'ailleurs. Ces modèles, ce sont les Predator CG437K S, Predator X38 S et Predator X28.

Sans plus attendre, voici les présentations de ces trois écrans, qui sont tous certifiés VESA DisplayHDR pour une meilleure image :

Predator CG437K S :

Le Predator CG437K S est un écran gaming de grande taille de 42,5 pouces compatible NVIDIA G-SYNC avec un affichage UHD (3840x2160) qui propose beaucoup de flexibilité. Deux ports HDMI 2.1 sont compatibles avec les dernières consoles de jeu et permettent d'obtenir une résolution 4K 144 Hz avec VRR via un unique câble. Un hub USB offre un port USB-B, deux ports USB 2.0 et USB 3.0 pour connecter différents périphériques, ainsi qu'un port USB Type-C (PD30W). De plus, un commutateur KVM intégré permet de permuter entre plusieurs PC. Le taux de rafraîchissement de 144 Hz et le temps de réponse VRB de 1 ms promettent des parties endiablées avec un gameplay de grand confort visuel.

La certification VESA DisplayHDR 1000 de l'écran garantit une excellente qualité de jeu pour les accros du gaming, ainsi les séquences apparaissent plus vraies que nature pour les créateurs de contenu. Avec un local dimming remarquable, une luminosité maximale de 1 000 nits et des taux de contraste élevés, tous les détails prennent vie. L'indice Delta E < 1 et la couverture de 90 % du gammut de couleurs DCI-P3 assurent un rendu très précis des couleurs. Pour compléter l'expérience, la compatibilité NVIDIA G-SYNC synchronise l'écran et le GPU pour un gameplay fluide, sans saccades ni déchirures.



Impressionnant, le Predator CG437K S est équipé de bandes lumineuses RVB qui peuvent être synchronisées avec la musique et d’autres médias. Il comprend également de nombreuses technologies qui permettent à l'écran de s'adapter à l'environnement de chaque utilisateur : Acer ColorSense ajuste la température de l'écran en fonction de son ambiance, Acer LightSense détecte l'éclairage ambiant et ajuste les paramètres de luminosité de l'écran en conséquence, et Acer ProxiSense allume automatiquement l'écran lorsque les utilisateurs sont à proximité ou le met en veille lorsqu'il ne détecte personne devant.

Predator X38 S :

Le Predator X38 S est un écran incurvé 2300R UWQHD+ (3840x1600) doté d'un large gamut de couleurs DCI-P3 de 98 %, d'un indice Delta E < 2 et de la certification VESA DisplayHDR 600. Ces caractéristiques permettent d'obtenir des images d'un réalisme époustouflant. Les scènes lumineuses brillent tandis que les scènes sombres conservent les riches nuances de noir qui font ressortir les moindres détails même dans les scènes les plus obscures. Un taux de rafraîchissement de 175 Hz (overclocké) et un temps de réponse de seulement 0,3 ms G à G permettent aux joueurs de se plonger dans l'action sans se soucier du ghosting, tandis que l'écran IPS Agile-Splendor de 37,5 pouces garantit un rendu parfait, même sous un grand angle de vision.



Predator Game Mode offre aux joueurs huit modes d'affichage prédéfinis (personnalisables) pour s'adapter à différents types de contenu, tandis qu'Acer LightSense et Acer ColorSense ajustent automatiquement la luminosité et la nuance des couleurs de l'écran en fonction de son environnement. Le mode NVIDIA G-SYNC Esports est un préréglage pour les jeux de compétition qui garantit la latence la plus faible possible en désactivant le rétroéclairage variable pour mieux distinguer les objets dans les zones sombres, en augmentant les niveaux de noir et en affinant les niveaux de gamma.

Le Predator X38 S comprend également le NVIDIA Reflex Latency Analyzer, un outil de mesure de la latence du système qui détecte les clics de la souris et mesure ensuite le temps nécessaire pour que les pixels résultants (par exemple, un tir) changent à l'écran. NVIDIA G-SYNC ULTIMATE permet un jeu fluide et rapide en réduisant le délai d'entrée, éliminant les déchirures et minimisant les saccades.

Predator X28 :

Le Predator X28 est un écran UHD (3840x2160) de 28 pouces qui se distingue par son design élégant et ses bordures très fines. Son écran IPS Agile-Splendor certifié VESA DisplayHDR400 offre un taux de rafraîchissement de 155 Hz (overclocké) avec un temps de réponse G to G de 1 ms. Il présente une grande fluidité grâce au mode NVIDIA G-SYNC et G-SYNC Esports ainsi que le NVIDIA Reflex Latency Analyzer.

Acer LightSense, ColorSense et ProxiSense veillent à ce que l'image demeure fidèle à la réalité dans toutes les conditions d'éclairage. Pour offrir une expérience visuelle plus confortable, BlueLightShield Pro filtre les émissions de lumière bleue tout en maintenant la précision des couleurs au critère Delta E < 1. Le Predator X28 est un écran gaming certifié TÜV Rheinland Eyesafe.