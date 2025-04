Aces of Thunder : le spin-off de War Thunder ne sera pas réservé aux joueurs VR

Gaijin Entertainment est célèbre pour War Thunder, un jeu d'action multijoueur free-to-play qui nous plonge dans des batailles aériennes, terrestres et navales. Le studio avait dévoilé il y a deux ans maintenant Aces of Thunder, un spin-off qui se focalisera sur les combats en avion en réalité virtuelle.

Le titre est attendu dans le courant de l'année sur PlayStation VR 2 et SteamVR, avec un modèle économique premium. Cependant, Aces of Thunder aura droit à une version « flat screen », sans réalité virtuelle, mais après « peu après » le lancement sur PSVR 2 et SteamVR. Kirill Yudintsev, directeur créatif de Gaijin Entertainment, explique :

Le mode écran plat nous permettra d'attirer davantage de joueurs et de permettre aux utilisateurs équipés pour la réalité virtuelle de démontrer les avantages d'un casque lors de simulations de vol immersives. Bien que le jeu soit déjà en phase de finition, les développeurs sont pleinement déterminés à ne le sortir qu'une fois terminé.

Aces of Thunder nous placera dans le cockpit d'avions de la Seconde Guerre mondiale, l'immersion sera totale en VR, mais au moins, les joueurs n'ayant pas de casques pourront en profiter et, si cross-play il y a, cela permettra de mieux remplir les serveurs. Aces of Thunder n'a pas encore de date de sortie précise, mais vous pouvez acheter le PlayStation VR 2 avec Horizon Call of the Mountain à 449,99 € sur Cdiscount ou Fnac.