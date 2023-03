Aces of Thunder : un spin-off de War Thunder annoncé sur PSVR 2 en vidéo

Toujours le monde connaît déjà War Thunder, le jeu de simulation de batailles aériennes, terrestres et navales. Le titre free-to-play de Gaijin Entertainment est disponible sur ordinateurs, consoles et mobiles, et il va avoir droit à un spin-off en réalité virtuelle, conçu pour le PlayStation VR 2.

Gaijin Entertainment annonce avoir créé une nouvelle équipe qui développe actuellement Aces of Thunder, un jeu d'action et de simulation multijoueur en VR pour le nouveau casque de Sony. Les joueurs seront plongés dans des batailles aériennes, et le modèle économique sera un peu différent de War Thunder. Aces of Thunder sera payant, tous les avions et les nouveaux modèles seront accessibles immédiatement, et les développeurs prévoient déjà des cosmétiques pour personnaliser les véhicules. Les avions seront encore une fois des modèles de la Seconde Guerre mondiale pour la plupart, comme le P-51 Mustang américain ou le Spitfire britannique, mais certains seront issus d'autres époques. Du côté des modes de jeu, les développeurs s'orientent bien sûr vers le multijoueur compétitif avec des affrontements en équipes et des duels en face à face notamment.

Les joueurs, PSVR 2 vissé sur la tête, seront uniquement en vue cockpit, Gaijin Entertainment vante déjà l'écran OLED haute définition, le suivi des yeux et les nombreux capteurs du casque de Sony pour une immersion totale et réaliste. Aces of Thunder est attendu sur PlayStation VR 2 pour PS5 à une date encore inconnue. Vous pouvez retrouver des accessoires pour PSVR 2 sur Amazon.

