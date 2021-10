Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp, une nouvelle de date de sortie en fuite pour le remake Switch ?

Il aurait dû atterrir sur les consoles de nombreux joueurs Switch avant la fin de l'année, grâce à une date de sortie initialement calée au 3 décembre 2021. Mais Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp a rejoint la longue liste des titres repoussés en cette période de crise sanitaire qui dure, Nintendo l'ayant officiellement reporté au printemps 2022 la semaine passée.

Nous n'avions pas eu de nouvelle date de sortie précise à cette occasion, mais l'éditeur a peut-être déjà une idée en tête. VGC et d'autres curieux viennent de découvrir que la page du jeu sur l'eShop affichait déjà un autre jour de lancement ferme : le 8 avril 2021. C'est un vendredi, c'est au printemps et cela collerait donc aux habitudes et aux annonces de Nintendo. Il ne s'agirait d'ailleurs pas de la première fois qu'une fiche produit de l'eShop vend la mèche avant l'heure, même si de fausses informations ont aussi été répandues par erreur de cette manière par le passé.

En attendant d'avoir le fin mot de l'histoire, Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp est disponible en précommande à partir de 49,99 € sur Amazon.fr.