Age of Wonders 4 : une suite des jeux de stratégie 4X médiévaux fantastiques annoncée et déjà datée

La saga de jeux de stratégie 4X au tour par tour Age of Wonders passionne les amateurs du genre depuis 1999. Après un spin-off dans le futur baptisé Age of Wonders: Planetfall en 2019, Triumph Studios et Paradox Interactive reviennent à la série principale : ils viennent de dévoiler Age of Wonders 4 ce jeudi.

L'idée sera encore une fois de créer notre propre royaume en alliant les pouvoirs, races et coutumes de différentes sociétés, avant de faire évoluer notre peuple à travers les âges. Cet univers fantastique accueillera des combats allant de simples duels contre des monstres à des batailles d'armées, avec des évènements encore plus variés offrant des scénarios originaux à chaque partie, et donc une rejouabilité importante.

Des modes coopératifs et compétitifs seront disponibles, avec la possibilité de profiter du multijoueur asynchrone afin de jouer chacun notre tour à notre rythme, sans forcément que l'adversaire soit connecté. Une bande-annonce et du gameplay ont déjà été présentés pour nous faire découvrir les mécaniques de jeu plus poussées que jamais.

Régnez sur un royaume de votre création, dans Age of Wonders 4 ! Explorez de nouveaux territoires dans l'incomparable 4x stratégique au tour par tour d'Age of Wonders. Prenez le contrôle d'une faction, regardez-la grandir et se transformer à mesure que s'étend votre empire. La série de stratégie primée de Triumph Studios s'ouvre sur un nouvel âge pour faire évoluer la création d'empire, le jeu de rôle et le combat à un nouveau niveau. Un nouveau système d'événements scénaristiques et les innombrables possibilités de personnalisation d'empire offrent une rejouabilité infinie. Chaque partie ajoutera un nouveau chapitre à votre saga. De puissants rois mages sont revenus régner sur les mortels tels des dieux. Récupérez et maîtrisez les tomes de magie pour faire évoluer votre peuple et préparez-vous pour un combat épique qui décidera de l'avenir du monde. Créez l'empire dont vous avez toujours rêvé Imaginez vos fidèles, combinez les particularités physiques, les traits de société et les pouvoirs arcanes. D'un clan d'Halfelins cannibales à des Elfes lunaires mystiques, donnez libre cours à votre imagination.

Cherchez les puissants tomes de magie pour enchanter vos armées et faire évoluer votre peuple ! Regardez-le se transformer en êtres angéliques ou en créatures du chaos pour affronter leurs ennemis.

Trouvez la gloire dans la domination brutale, les alliances rusées ou la connaissance arcane ultime, et laissez votre empreinte indélébile sur le monde même ! L'alliance inégalée de la stratégie et du RPG Chaque choix ouvre de nouvelles possibilités et avantages stratégiques. Le système à plusieurs couches vous permet de tester ou d'explorer d'autres pouvoirs à chaque tour.

Les combats stratégiques au tour par tour donnent vie aux armées, qui expriment leurs compétences dans un environnement façonné par vos choix. De simples escarmouches contre des monstres errants à des sièges d'envergure opposant des dizaines d'unités (avec système de moral et d'autres fonctionnalités), chaque combat est un nouveau défi.

Une incroyable variété d'empires, d'unités et d'environnements, pour une incroyable rejouabilité. Age of Wonders est plus malléable et plus ouvert que jamais dans l'histoire de la série. Laissez votre marque sur un monde immense et réactif Explorez un nouveau royaume à chaque partie ou créez le vôtre ! Les lieux et les propriétés se combinent et varient, des zones stériles gelées sous le joug de reines des glaces aux ruines désolées peuplées de dragons.

Un nouveau système d'événements assure un niveau inégalé de scénarios 4x. Regardez vos décisions façonner le monde... Les villes grandissent, les armées se déplacent et la magie transforme l'univers.

Menez votre empire vers la gloire éternelle... mais l'histoire ne s'arrête ni dans la victoire ni dans la défaite ! Faites entrer vos dirigeants au panthéon et débloquez d'autres moyens de personnaliser l'expérience. Affrontez vos créations sur le champ de bataille ou signez des alliances pour découvrir un nouveau chapitre de votre histoire.

La date de sortie de Age of Wonders 4 est d'ores et déjà fixée au 2 mai 2023 sur PC, PS5 et Xbox Series X|S. En attendant l'ouverture des précommandes, Age of Wonders: Planetfall est disponible à partir de 19,95 € sur Amazon.fr.

Lire aussi : TEST de Age of Wonders: Planetfall, une petite merveille du futur