Agenda gaming 2024 : les conventions de jeux à ne pas rater cette année

Exposition Lego et bourse aux jouets vintage culture geek retrogaming

À Fontaines-sur-Saône (69), venez farfouiller dans de merveilleux vide-greniers geeks ! 6ème édition de l’exposition Lego, le dimanche 4 février 2024 ! Se tiendra également une bourse aux jouets vintage, retrogaming, et geek. Avis aux collectionneurs !

Villette eSport 2024

Le week-end du samedi 10 février au dimanche 11 février 2024, vous pourrez faire un tour par la Cité des sciences et de l’industrie. C’est là qu’est organisée la seconde édition d’un festival esport, accompagné de tables rondes, tournois et démos de speedrun.

Poly'Gones - Convention Retrogaming

Toujours le week-end du 10-11 février 2024, mais à Lyon 7ème cette fois, vous aurez l’opportunité de découvrir pour la première fois Poly’Gones. Il s’agit d’une convention retrogaming : salons, soirées et conventions jeux vidéo, le tout organisé par Retro Polo. Ce sera l’occasion de retrouver des consoles d’époque, de se faire un avis sur les casinos en ligne, de rivaliser lors des tournois, et de jouer sur des machines d’arcade non sans nostalgie. En effet, ces conventions ont le mérite de faire vivre des jeux intemporels,

Happy'Games Mulhouse 2024

Si vous vous trouvez dans le département du Haut-Rhin (68), filez jeter un œil au Happy’Games de Mulhouse. Il se tiendra au Parc Expo Mulhouse du 22 au 24 mars 2024. Le programme propose des animations et des salons geeks, centrés autour du jeu sous toutes ses formes, englobant les enfants, les jeux de figurines…

Paris Fan Festival 2024

Le Paris Fan Festival est organisé cette année du 27 au 28 avril 2024 à Paris 15. Si vous ne le connaissez pas encore, c’est la grande fête de la Pop Culture. Un festival ? Oui, mais aussi un salon, une convention, un show ! Cet événement concentre plusieurs univers : cinéma et séries, food et lifestyle, mangas et comics, gaming et jeux de société…

Marché du Geek - Vide-greniers GEEK et Retrogaming 2024

Vous ne saviez pas quoi faire le week-end du 4 et 5 mai 2024 ? Et pourquoi pas un vide-grenier geek à Pontarlier (25) ? Ponta-geek vous propose la 5ème édition de son vide-grenier !

Ludinam 2024 - sixième édition du festival ludique

Ludinam revient à Besançon (25) pour sa sixième édition du Festival ludique. Au programme, du vendredi 3 au dimanche 5 mai 2024, concerts, conférences, jeux de rôles, jeux vidéo, troll ball, escape room, jeux de société, jeux géants, et bien d'autres surprises à découvrir.

HFS Summer 2024 - 9ème édition des rencontres arcade et rétrogaming

Le HFS Summer revient à Vierzon (18) pour notre plus grand plaisir du 3 au 5 mai 2024 à Vierzon. Toujours plus d'arcade, mais aussi de tournois, et de freeplay. Ce festival Arcade, le plus grand rassemblement d’Europe, réunit des passionnés de compétition, animés par la même passion, l'Arcade et le jeu vidéo rétro.

TGS Springbreak 2024 - édition de printemps du Toulouse Game Show

Le Toulouse Game Show Springbreak, ou TGS Spingbreak aura lieu les 1er et 2 juin 2024. Qu’y trouve-t-on ? Des jeux vidéo, des comics, des mangas, de la SF, des jeux de cartes, de plateau, du cosplay, de la Fantasy, des concerts… et des nouveautés 2024 !

Japan Touch Toulouse 2024

Toujours à Toulouse, en septembre cette fois (samedi 7 septembre et dimanche 8 septembre, date à confirmer), vous pourrez faire un tour à la Japan Touch. Cet événement a lieu en plein air, dans l’esprit des Matsuri, ces fêtes traditionnelles japonaises.

L’année 2024 s’annonce chargée en termes de grandes manifestations autour du gaming ! Il y en a un peu partout en France et pour tous les goûts. Ne tardez pas regarder les dates pour réserver vos week-ends et prendre vos places !