Replay Festival 2022 : « La VR est-elle le meilleur moyen de jouer à ses jeux rétro ? », notre stand VR et conférence ce week-end !

Au programme de ce Re-Play Festival 2022, dont vous trouverez le détail ici, il y aura de nombreuses consoles, anciennes ou récentes, en libre accès. Il y aura également des tournois, des quizz, des conférences et des ateliers pour enfants. Au milieu de toute cette nostalgie, notre stand de réalité virtuelle va proposer une thématique adaptée : « Rétro et Néo-Rétro » et une conférence sur le thème « La réalité virtuelle est-elle le meilleur moyen de jouer à ses jeux rétro ? » (samedi à 15h00).

Vous pourrez ainsi (re)plonger dans l'âge d'or du jeu vidéo, soit les années 80-90. Nous vous proposons de vraiment vous retrouver dans une chambre d'ado et de jouer avec les vraies consoles, certes virtuelles, de cette époque. Il faudra en choisir une, avec la télé à tube cathodique qui vous conviendra, brancher les deux ensemble, choisir sa cartouche, l'insérer, appuyer sur le bouton et jouer avec la manette... tout ça comme si vous y étiez vraiment. Un point de détail important, vous ne serez pas obligé de ranger votre chambre avant de partir.

Nous proposons aussi de tester des expériences néo-rétro, c'est à dire des jeux récents qui adoptent tous les codes visuels des jeux de ces années-là, tout en offrant un gameplay moderne. Ce mélange explosif donne quelques titres vraiment hors normes qui font mouche à chaque fois et nous allons vous en faire profiter. Croyez-nous, vous allez passer un bon moment.

Notre modeste conférence, samedi à 15h00, sera le moment privilégié pour que nous puissions vous faire découvrir au calme la réalité virtuelle et comment en tirer parti dans le domaine du retrogaming. Que ce soit de pouvoir s'immerger totalement dans un jeu récent reprenant tous les codes visuels des jeux d'antan ou simplement pouvoir profiter de ses pépites en étant virtuellement revenu et immergé dans les années 80/90, nous essayerons de partager avec vous ce pourquoi nous pensons que c'est l'un des meilleurs moyens de se faire plaisir dans ce domaine.

Le Replay Festival 2022 a donc lieu ce week-end (les 22 et 23 octobre) au Gymnase René Friard, 256 avenue de Cannes à Mouans-Sartoux (06) et une autre salle juste à côté. Les horaires d'ouverture sont de 10h00 à 19h00 le samedi et de 10h00 à 18h00 le dimanche. Le prix d'entrée est fixé à 5 € avec une entrée/sortie libre. L'entrée est gratuite pour les enfants de moins de huit ans.