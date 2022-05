Alan Wake : le remaster annoncé sur Switch, des artworks pour sa suite et des infos sur la série TV

Longtemps considéré comme un (très bon) jeu de niche, Alan Wake connaît une seconde vie ces derniers mois. Remedy a lancé une version Remastered sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S l'année dernière, mais comme le laissait présager l'ESRB, il va prochainement arriver sur Switch.

Eh oui, Sam Lake vient d'annoncer la venue d'Alan Wake Remastered sur Nintendo Switch. Une information partagée en introduction d'une vidéo pour célébrer l'anniversaire du jeu, mais le directeur créatif garde encore la date de sortie secrète. Cependant, la suite de la vidéo est tout aussi intéressante, et l'équipe de Remedy nous reparle enfin de la série TV basée sur la franchise. Eh bien, AMC vient d'acheter les droits de la série Alan Wake, ce qui devrait faire accélérer les choses, mais là encore, Sam Lake n'en dit pas plus.

Le reste de la vidéo permet à Remedy de revenir sur l'histoire de la licence, en compagnie d'Ilkka Villi et Matthew Porretta, le visage et la voix d'Alan. Malheureusement, Sam Lake annonce d'emblée qu'il n'y aura pas de nouvelles informations concernant Alan Wake 2 cet été, le studio préfère donner une première impression qui ravira les fans plutôt que de trop teaser. Nous avons cependant droit à quelques artworks, l'ambiance est comme prévu bien plus horrifique, et le directeur créatif se veut rassurant, le développement se passe très bien, mais il veut que son équipe reste concentrée sur la création du jeu plutôt que sur des annonces destinées au public.

Ce seront donc sans doute les seules informations que nous aurons sur Alan Wake 2 pour l'instant, les fans devront prendre leur mal en patience, même s'ils attendent déjà cette suite depuis de très longues années. Remedy devrait cependant reprendre prochainement la parole pour donner la date de sortie précise d'Alan Wake Remastered sur Switch. Le titre est déjà disponible sur PC et consoles de salon, contre 22,99 € sur Amazon.