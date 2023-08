Alone in the Dark : une édition collector limitée à 5 000 exemplaires avec le Dark Man dévoilée en vidéo

Edward Carnby viendra affronter de nouveau les ténèbres dans Alone in the Dark en octobre prochain, le remake du survival-horror culte par THQ Nordic et Pieces Interactive est attendu sur les plateformes modernes dans quelques mois, mais les studios dévoilent cette semaine une édition collector :

La Collector's Edition d'Alone in the Dark est limitée à 5 000 exemplaires dans le monde et inclura une statuette du Dark Man de 26 cm, un steelbook phosphorescent, une figurine d'un Ostadte de 10 cm, un accroche-porte « Do Not Disturb » représentant une poupée, des autocollants Derceto 1930, les DLC Derceto 1992 Costume Pack, Director's Commentary Mode et Vintage Horror Filter Pack, ainsi que le jeu sur PC, PS5 ou Xbox Series X.

L'édition collector d'Alone in the Dark est déjà disponible en précommande contre 199,99 € sur le site de THQ Nordic, vous pouvez sinon retrouver le jeu en version standard à 59,99 € sur Amazon, sa date de sortie est toujours fixée au 25 octobre prochain. L'éditeur nous donne pour rappel rendez-vous le 11 août pour le THQ Nordic Digital Showcase, Alone in the Dark sera évidemment présent.