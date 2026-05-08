Amazon Luna ajoute Marvel, Resident Evil et Alien à son offre Prime de mai 2026

Le service de cloud gaming d’Amazon enrichit son catalogue accessible aux abonnés Prime en mai 2026. Plusieurs jeux rejoignent Luna Standard, tandis qu’une sélection de titres PC peut être récupérée tout au long du mois.

Amazon continue d’alimenter son service de cloud gaming avec une nouvelle salve de contenus pour le mois de mai 2026. Les abonnés Prime peuvent dès maintenant profiter de plusieurs ajouts sur Amazon Luna, avec une sélection qui mélange action, horreur, science-fiction et jeux familiaux. L’objectif reste le même pour la plateforme, renforcer l’intérêt de Luna auprès des membres Prime avec un catalogue évolutif et accessible en streaming.





Le service rappelle que les abonnés Prime disposent, via Luna, d’une bibliothèque de plus de 50 jeux là où le service cloud est disponible. Cette offre passe par Luna Standard, qui accueille ce mois-ci plusieurs titres supplémentaires. Les joueurs peuvent donc lancer ces jeux sans téléchargement, directement depuis les appareils compatibles avec la plateforme, à condition de disposer d’un abonnement Prime actif. Cette approche permet à Amazon de maintenir une offre régulièrement renouvelée, sans se limiter à une simple sélection fixe.

Parmi les nouveautés mises en avant en début de mois, Marvel’s Guardians of the Galaxy occupe une place de choix. Ce jeu d’action-aventure à la troisième personne place les joueurs dans le rôle de Star-Lord, accompagné d’une équipe de Gardiens aussi soudée qu’imprévisible. Le titre propose un voyage à travers le cosmos, avec des situations explosives, des personnages issus de l’univers Marvel et une intrigue centrée sur le destin de l’univers. Son arrivée sur Luna Standard permet de renforcer la dimension grand spectacle de l’offre du mois.

Autre ajout notable, Resident Evil 2 rejoint également la sélection. Cette relecture moderne du classique de Capcom replonge les joueurs dans Raccoon City, en septembre 1998, alors qu’un virus mortel transforme la ville en cauchemar. Le jeu conserve l’ADN survival horror de l’œuvre originale tout en bénéficiant d’une mise en scène et d’une réalisation repensées. Avec ce titre, Luna ajoute une proposition plus sombre et plus tendue à son catalogue de mai.

La sélection ne s’arrête pas là. Les abonnés peuvent aussi retrouver Alien Isolation, Middle-earth: Shadow of War, LEGO Star Wars III: The Clone Wars et LEGO Star Wars: The Complete Saga sur Luna Standard. Cette combinaison permet de couvrir plusieurs profils de joueurs, entre infiltration horrifique, aventure en monde ouvert, action fantastique et expériences plus accessibles autour de l’univers Star Wars. Le mois de mai se présente donc comme une mise à jour variée plutôt qu’un simple ajout isolé.





En parallèle des jeux jouables via Luna Standard, Amazon propose aussi une sélection de titres PC à récupérer au fil du mois. Le 7 mai, les membres Prime pouvaient obtenir Mafia II: Definitive Edition et Fruitbus via un code GOG. Le 14 mai suivront Survival: Fountain of Youth, 60 Minutes to Extinction: Escape Room et Lethal Honor: Order of the Apocalypse, ce dernier étant proposé sur l’Epic Games Store. Le 21 mai, la sélection accueillera Space Grunts, Palindrome Syndrome: Escape Room et Hot Brass. Enfin, le 28 mai, les joueurs pourront récupérer Nordic Storm Solitaire, Moon Mystery et Pro Basket Ball Manager 2026. Cette seconde partie de l’offre vise surtout les joueurs PC qui souhaitent enrichir leur bibliothèque au-delà du cloud gaming.

Avec ces ajouts de mai 2026, Luna poursuit son positionnement de service complémentaire à l’abonnement Prime. Entre titres jouables en cloud et jeux PC à récupérer, Amazon cherche à donner davantage de visibilité à son offre jeu vidéo, tout en misant sur des licences connues comme Resident Evil, Marvel’s Guardians of the Galaxy, Alien Isolation ou encore LEGO Star Wars. Reste maintenant à voir si ce renouvellement mensuel suffira à installer Luna plus durablement dans les habitudes des abonnés Prime.