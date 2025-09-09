Amazon Prime Gaming : 11 jeux offerts en septembre 2025, dont de vieilles antiquités

Les jeux offerts en septembre 2025 aux abonnés Prime Gaming





Ces derniers mois n'ont pas spécialement été intéressants du côté d'Amazon Prime Gaming en termes de jeux proposés aux abonnés dans le cadre de leur abonnement, les plus mis en avant n'étant pas tout jeune. Pour septembre, la tendance ne va pas s'inverser et après Civilization III c'est son successeur qui peut dès à présent être obtenu. Les deux jeux Ravenloft des années 90 sont également à l'honneur.

Vous trouverez le détail des jeux offerts en septembre 2025 par Prime Gaming ci-dessous, à récupérer sur la page dédiée.

Prime Gaming propose plusieurs titres gratuits tout au long du mois de septembre, les premiers jeux pouvant être récupérés dès maintenant ! La sélection de ce mois-ci propose un gameplay stratégique approfondi avec Sid Meier's Civilization IV: The Complete Edition et une histoire fantastique épique avec Dungeons & Dragons: Ravenloft Series. Maintenant disponible - Dungeons & Dragons: Ravenloft Series (Code GOG) - Dans un monde d'horreur et d'aventures gothiques et égyptiennes, les joueurs plongeront au cœur de la campagne de Ravenloft. Ce pack comprend Ravenloft: Strahd's Possession et sa suite, Ravenloft: Stone Prophet.

- Dans un monde d'horreur et d'aventures gothiques et égyptiennes, les joueurs plongeront au cœur de la campagne de Ravenloft. Ce pack comprend Ravenloft: Strahd's Possession et sa suite, Ravenloft: Stone Prophet. Maintenant disponible - Into The Breach (Epic Game Store) - Les joueurs pourront contrôler de puissants Mechas venus du futur pour vaincre une terrible menace extraterrestre. Chaque tentative faite pour sauver le monde est un nouveau défi généré aléatoirement dans ce jeu de stratégie au tour par tour par les créateurs de Faster Than Light.

- Les joueurs pourront contrôler de puissants Mechas venus du futur pour vaincre une terrible menace extraterrestre. Chaque tentative faite pour sauver le monde est un nouveau défi généré aléatoirement dans ce jeu de stratégie au tour par tour par les créateurs de Faster Than Light. Maintenant disponible - Sid Meier's Civilization IV: The Complete Edition (GOG Code) - Sid Meier's Civilisation est reconnu comme l'une des plus grandes franchises de jeu PC de tous les temps. Considéré comme l'un des 10 meilleurs jeux de 2005, Civilization IV est un incontournable pour les gamers du monde entier. Sid Meier's Civilization IV : The Complete Edition inclus Civilization IV et ses trois expansions Warlords, Beyond the Sword et Colonization.

- Sid Meier's Civilisation est reconnu comme l'une des plus grandes franchises de jeu PC de tous les temps. Considéré comme l'un des 10 meilleurs jeux de 2005, Civilization IV est un incontournable pour les gamers du monde entier. Sid Meier's Civilization IV : The Complete Edition inclus Civilization IV et ses trois expansions Warlords, Beyond the Sword et Colonization. 11 septembre - Afterimage (Amazon Games App) - Afterimage est un jeu d'action-aventure dessiné en 2D à la main, mettant l'accent sur un style de combat rapide, des builds de personnages variés, des niveaux non linéaires et une histoire envoûtante au cœur des ruines d'un monde tiré de la fantasy.

- Afterimage est un jeu d'action-aventure dessiné en 2D à la main, mettant l'accent sur un style de combat rapide, des builds de personnages variés, des niveaux non linéaires et une histoire envoûtante au cœur des ruines d'un monde tiré de la fantasy. 11 septembre - Spelljammer: Pirates of Realmspace (GOG Code) - Les joueurs pourront embarquer dans des missions d'aventures, livrer des cargaisons précieuses, poursuivre des pirates et bâtir leur réputation de Capitaine Spelljammer, tout en découvrant la terrifiante conspiration qui menace de conquérir le Realmspace lui-même !

- Les joueurs pourront embarquer dans des missions d'aventures, livrer des cargaisons précieuses, poursuivre des pirates et bâtir leur réputation de Capitaine Spelljammer, tout en découvrant la terrifiante conspiration qui menace de conquérir le Realmspace lui-même ! 11 septembre - Tower of Time (GOG Code) - Tower of Time est un dungeon-crawler riche en scénario, doté d'un système de combat en temps réel innovant qui permet aux joueurs de ralentir ou arrêter le temps. La réflexion tactique est essentielle pour progresser, pénétrer dans la mystérieuse Tour du Temps et y vivre les formidables aventures qui les attendent.

- Tower of Time est un dungeon-crawler riche en scénario, doté d'un système de combat en temps réel innovant qui permet aux joueurs de ralentir ou arrêter le temps. La réflexion tactique est essentielle pour progresser, pénétrer dans la mystérieuse Tour du Temps et y vivre les formidables aventures qui les attendent. 11 septembre - Subterrain: Mines of Titan (Amazon Games App) - Les joueurs se réveillent dans une capsule de stase abandonnée pour découvrir une mine condamnée sur Titan dans ce RPG de survie sans pitié. Ils devront crafter des équipements, chercher de nouveaux outils et lutter contre des adversaires écrasants pour affronter les horreurs qui s'y terrent et peut-être même découvrir leur véritable destin.

- Les joueurs se réveillent dans une capsule de stase abandonnée pour découvrir une mine condamnée sur Titan dans ce RPG de survie sans pitié. Ils devront crafter des équipements, chercher de nouveaux outils et lutter contre des adversaires écrasants pour affronter les horreurs qui s'y terrent et peut-être même découvrir leur véritable destin. 18 septembre - Residual (GOG Code) - Dans une galaxie oubliée peuplée d'étranges planètes, un explorateur solitaire s'écrase sur l'une d'entre elle recélant un ancien secret extraterrestre. Les joueurs devront s'aventurer depuis l'épave de leur vaisseau à travers un monde hostile, imprévisible et généré procéduralement. La faim, les tempêtes cosmiques, la flore hostile et une boue mystérieuse ne seront que quelques-uns des nombreux obstacles à affronter.

- Dans une galaxie oubliée peuplée d'étranges planètes, un explorateur solitaire s'écrase sur l'une d'entre elle recélant un ancien secret extraterrestre. Les joueurs devront s'aventurer depuis l'épave de leur vaisseau à travers un monde hostile, imprévisible et généré procéduralement. La faim, les tempêtes cosmiques, la flore hostile et une boue mystérieuse ne seront que quelques-uns des nombreux obstacles à affronter. 18 septembre - FATE: The Cursed King (GOG Code) - Ce dernier chapitre de la série culte d'action-RPG, FATE: The Cursed King introduit de nouvelles armes (évidemment), davantage de sorts (indispensable), des armures uniques (des vrais loots !) et même des alliés contrôlés par l'IA ! Cette fois, FATE devient une aventure à plusieurs, avec un véritable système de compagnons.

- Ce dernier chapitre de la série culte d'action-RPG, FATE: The Cursed King introduit de nouvelles armes (évidemment), davantage de sorts (indispensable), des armures uniques (des vrais loots !) et même des alliés contrôlés par l'IA ! Cette fois, FATE devient une aventure à plusieurs, avec un véritable système de compagnons. 25 septembre - Mystical Riddles: Ghostly Park Collector's Edition (Legacy Games Code) - Quel est le prix de la vie éternelle ? Les joueurs devraient mettre un terme à ce rituel atroce et tout faire pour empêchr le mal de triompher, car le chasseur d'âme, lui, n'épargnera personne ! Parviendront-ils à faire preuve de volonté pour remporter la victoire ?

- Quel est le prix de la vie éternelle ? Les joueurs devraient mettre un terme à ce rituel atroce et tout faire pour empêchr le mal de triompher, car le chasseur d'âme, lui, n'épargnera personne ! Parviendront-ils à faire preuve de volonté pour remporter la victoire ? 25 septembre - Pixel Cafe (App Amazon Games) - Les joueurs incarneront Pixel dans un voyage unique où le temps, les souvenirs et l'odeur du café frais s'entrechoquent. Plongés dans une ville où le passé et le futur se côtoient, ils pourront relever des défis d'arcade intenses, s'immerger dans des histoires touchantes et explorer un univers entièrement façonné en pixel art.

Les nouveautés d'Amazon Luna en septembre 2025





Dans le cloud, les ajouts à la rotation mensuelle sont encore une fois très nombreux, avec certains jeux qui restent encore (et toujours) disponibles.

LES JEUX JOUABLES GRATUITEMENT AVEC AMAZON LUNA Jackbox Party Pack 10

Control Ultimate Edition

Garfield Kart - Furious Racing

MotoGP 24

Garfield Lasagna Party

The Expanse: A Telltale Series Deluxe Edition

Nobody Saves the World Complete

Once Upon a Jester

The Last Hero of Nostalgaia: Deluxe Edition

SteamWorld Heist: Ultimate Edition

SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech

SteamWorld Dig 2

The Mummy Demastered

The Adventure Pals

River City Girls

Fortnite (Battle Royale, Fortnite OG, LEGO Fortnite Odyssey, Rocket Racing, Fortnite Festival, Frénésie et Brick Life)

Trackmania Starter Access

Trackmania Starter Access Fallout New Vegas: Ultimate Edition

Fallout 3: Game of the Year Edition

Rainbow Six Siege X

Si vous souhaitez vous abonner à Amazon Prime, il faudra débourser 6,99 € pour un mois ou 69,90 € à l'année.