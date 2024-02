Amazon Prime Gaming : les 7 jeux offerts de février 2024 et les 5 titres dans le cloud de Luna dévoilés

Les offres d'Amazon Prime Gaming pour le mois de février viennent d'être dévoilées et bien qu'elles soient plus nombreuses qu'en janvier, avec cette fois 7 jeux à récupérer, dont deux dès aujourd'hui, la sélection risque de ne pas faire l'unanimité. En effet, le plus « gros » titre de la liste est le tout premier Fallout, c'est dire... De l'autre côté, les quelques productions jouables avec Luna ne sont guère plus attractives.

Vous pouvez également obtenir divers bonus, dont un pack booster Chicken Dinner pour PUBG: Battlegrounds, une capsule Prime Gaming pour League of Legends, un pack de contenu pour le second anniversaire de Lost Ark et des Hyper Balls et une Baie Framby Dorée pour Pokémon GO. Vous pouvez les retrouver ainsi que les titres offerts directement sur la page dédiée.

LES JEUX GRATUITS DE FÉVRIER 2024 AVEC PRIME Prime Gaming propose plusieurs titres gratuits tout au long du mois de février, le premier jeu pouvant être récupéré dès aujourd'hui ! Ce mois-ci, les joueurs devront protéger des villes contre les attaques de missiles dans Missile Command : Recharged, explorer un désert post-apocalyptique dans Fallout et faire régner la justice dans une ville de science-fiction sinistre dans Blade Assault. Revenez tous les jeudis pour récupérer vos jeux gratuits avec Prime sur gaming.amazon.com. 1er février - Fallout (GOG) - Dans ce classique CRPG post-apocalyptique qui a révolutionné le genre, les joueurs pourront explorer les ruines dévastées d'une civilisation autrefois en plein âge d'or.

- Dans ce classique CRPG post-apocalyptique qui a révolutionné le genre, les joueurs pourront explorer les ruines dévastées d'une civilisation autrefois en plein âge d'or. 1er février - Breakout Recharged (Epic Games Store) - Les joueurs devront surmonter de nombreux défis grâce à des power-ups dans cette version revisitée du grand classique, le casse-briques.

- Les joueurs devront surmonter de nombreux défis grâce à des power-ups dans cette version revisitée du grand classique, le casse-briques. 8 février - Missile Command: Recharged (Epic Games Store) – Cette version moderne du jeu d'arcade demande aux joueurs de défendre les villes contre les attaques de missiles, de chars et autres.

– Cette version moderne du jeu d'arcade demande aux joueurs de défendre les villes contre les attaques de missiles, de chars et autres. 15 février - Criminal Archives: Alphabetic Murders - Collector's Edition [Legacy Games] – Avec pour seule arme la logique, les joueurs devront découvrir le lien entre trois affaires de meurtres différentes.

- Collector's Edition [Legacy Games] – Avec pour seule arme la logique, les joueurs devront découvrir le lien entre trois affaires de meurtres différentes. 15 février - Tempest 4000 (Amazon Games App) – Inspiré du jeu original d'arcade Tempest, ce Tube-shooter est riche en action et visuellement impressionnant.

– Inspiré du jeu original d'arcade Tempest, ce Tube-shooter est riche en action et visuellement impressionnant. 22 février - Blade Assault (Amazon Games App) – Dans ce jeu de plateforme 2D de type rogue-lite, stylisé de façon unique en pixel art, les joueurs devront faire régner la justice dans une ville de science-fiction désolée.

– Dans ce jeu de plateforme 2D de type rogue-lite, stylisé de façon unique en pixel art, les joueurs devront faire régner la justice dans une ville de science-fiction désolée. 29 février - Gravitar: Recharged (Epic Games Store) – Dans ce classique culte revisité, les joueurs pourront tester leurs talents de pilote tout en accomplissant des missions dans le système solaire. LES JEUX JOUABLES GRATUITEMENT AVEC AMAZON LUNA Inertial Drift

Garfield Lasagna Party

Kunai

Inside My Radio

The Jackbox Party Pack 10

Fortnite (LEGO Fortnite, Rocket Racing, Fortnite Festival)

Trackmania

Si vous souhaitez vous abonner à Amazon Prime, il faudra débourser 6,99 € pour un mois ou 69,90 € à l'année.

