Amazon Prime Video et Pass Warner : les nouveautés de juillet 2023 dévoilées

Le mois de juin touche déjà à sa fin et juillet va donc lui emboîter le pas, il est donc temps de faire le point sur les nouveautés que va accueillir Amazon Prime Video dans les prochaines semaines, ainsi que le Pass Warner et quelques arrivées de films en achat et location. Les amateurs de cyclisme pourront suivre le Tour de France, ceux préférant l'animation auront droit à la suite d'Invincible et les amateurs de séries découvriront enfin ce qui attend Aziraphale (Michael Sheen) et Rampa (David Tennant) dans la saison 2 de Good Omens du côté des programmes originaux. Si vous êtes fan de Tokusatsu, le long-métrage Shin Kamen Rider vaudra lui le détour !

L'intégralité des ajouts de juillet 2023 sur Amazon Prime Video pour la France, qui ont été communiqués, est à retrouver ci-dessous.

Du 1er au 23 juillet Tour de France - Eurosport (Pass WB) Du 23 au 30 juillet Tour de France féminin - Eurosport (Pass WB) Du 24 au 30 juillet Shark Week - Discovery Channel (Pass WB) 1er juillet Get Out - De Jordan Peele

La Grande Aventure LEGO

Mamma Mia! Here We Go Again

Jurassic World: Fallen Kingdom - Avec Chris Pratt

First Man : Le Premier Homme sur la Lune - Avec Ryan Gosling

Mortal Engines

Tomb Raider (2018) - Avec Alicia Vikander

Cinquante Nuances de Grey - La saga complète

Django Unchained

BlacKkKlansman : J'ai infiltré le Ku Klux Klan - De Spike Lee, avec Adam Driver

David et Madame Hansen - Avec Alexandre Astier

The Closer : L.A. enquêtes prioritaires - L'intégrale

Douze Hommes en colère (1957) 6 juillet La Tête dans les Étoiles

Scream 6 - Avec Jenna Ortega - Achat / Location le 12

7 juillet Enemy - De Denis Villeneuve - Playlist Dans l'espace TCM Cinema (Pass WB)

The Horror of Dolores Roach

8 juillet Mon crime - De François Ozon - Achat / Location le 12 9 juillet True to Love (Bora! Deborah) - Saison 1 11 juillet Miracle Workers - Warner TV en US+24 (Pass WB) 12 juillet Section 8 13 juillet 65 : La Terre d'avant - Achat / Location le 19 14 juillet Souviens-toi... l'été dernier - La trilogie - Warner TV (Pass WB)

Le Talentueux Mr Ripley - Avec Matt Damon - Playlist Dans l'espace TCM Cinema (Pass WB)

L'Été où je suis devenue jolie - Saison 2 21 juillet Uncharted

Invincible - Saison 2

Shin Kamen Rider - Par le créateur d'Evangelion Hideaki Anno

22 juillet John Wick 4 - Achat / Location 25 juillet Takeshi's Castle Japan - Saison 1 27 juillet Shazam! La Rage des Dieux - Avec Zachary Levi - Achat / Location 28 juillet Robots - Avec Shailene Woodley

Good Omens - Saison 2

Si cela vous donner envie de vous abonner à Amazon Prime, sachez qu'il vous en coûtera 6,99 € pour un mois ou 69,90 € à l'année. Le Pass Warner à 9,99 € par mois vient ensuite s'ajouter à cela.

