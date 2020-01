Amazon : le produit « Jeux vidéo » le plus vendu en 2019 n'est même pas un jeu vidéo

Les jeux vidéo dématérialisés prennent chaque année de plus en plus d'ampleur, et cette tendance s'est évidemment poursuivie en 2019. Amazon.com a ainsi partagé la liste des 50 produits vidéoludiques les plus vendus sur sa plateforme ces 12 derniers mois, et le haut du classement est principalement composé de cartes prépayées.

10 $ ou plus sur le PlayStation Store, le Xbox Live ou le Nintendo eShop, voilà les trois produits les plus vendus en 2019 dans la catégorie Jeux vidéo d'Amazon.com, outre-Atlantique, suivis par l'abonnement d'un mois au PlayStation Plus. Le premier vrai jeu du classement est Super Smash Bros. Ultimate à la quatrième place, suivi de Pokémon Épée puis des manettes Pro Controller et Xbox Wireless Controller. Le Top 10 se termine par deux autres jeux Switch, Luigi's Mansion 3 et Pokémon Bouclier, montrant bien que les possesseurs de la console de Nintendo aiment encore les cartouches. Concernant les disques PS4 et Xbox One, il faut se rendre à la 15e place pour retrouver Call of Duty: Modern Warfare sur la console de Sony, et à la 32e place pour ce même jeu, mais sur la machine de Microsoft. Joliment situé entre Star Wars Jedi: Fallen Order et Spider-Man, sur PS4, d'ailleurs.

Sur Amazon.fr, en France donc, c'est un peu plus différent. Si nous retrouvons bien la carte PSN de 10 € ou plus en tête, elle est suivie directement par des jeux, à savoir Luigi's Mansion 3, Pokémon Épée, Mario Kart 8 Deluxe et FIFA 20 (PS4) pour le Top 5. La carte de 10 € pour le Xbox Live n'est que 24e, tandis que celle de 15 € pour l'eShop est 90e. Les jeux Switch ont ici aussi toujours du succès avec The Legend of Zelda: Link's Awakening, Ring Fit Adventures, Minecraft, New Super Mario Bros. U Deluxe et Pokémon Bouclier dans le Top 10. Le second jeu PS4 le plus vendu, après FIFA 20, est Crash Team Racing Nitro-Fueled en 18e position, tandis que sur Xbox One, eh bien, c'est encore le jeu de football d'EA Games, mais en 61e position seulement. Rien de bien surprenant si vous lisez régulièrement le classement des meilleures ventes de jeux vidéo en France que le S.E.L.L. publie chaque semaine.

Si les licences préférées des joueurs varient en fonction du continent, il est clair que les jeux Switch sont populaires partout dans le monde en version physique. Et vous, qu'avez-vous acheté récemment sur Amazon dans la catégorie Jeux vidéo ?