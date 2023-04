Amnesia: The Bunker encore repoussé (mais pas de longtemps)

En fin d'année dernière, Frictional Games dévoilait Amnesia: The Bunker, nouvel opus de sa franchise de survival-horror qui nous emmènera cette fois dans un sombre bunker pendant la Première Guerre mondiale, dans la peau d'un soldat français. Un titre d'abord attendu en mars 2023, mais déjà repoussé au 16 mai prochain.

Le studio indépendant expliquait alors que les virus de l'hiver et la maladie avaient empêché le bon déroulé du développement, mais malheureusement, la sortie ne se fera pas non plus à cette date. Frictional Games annonce en effet qu'Amnesia: The Bunker est repoussé au 23 mai prochain, un petit report d'une semaine donc. Cette fois, l'explication est plus traditionnelle : le studio a besoin d'un peu plus de temps pour peaufiner le jeu et proposer une expérience parfaite au lancement.

Amnesia: The Bunker est donc attendu un peu plus d'un mois, toujours sur PC, PlayStation et Xbox. Vous pouvez retrouver tous les jeux de Frictional Games (The Penumbra Collection, Amnesia: The Dark Descent, Amnesia: A Machine For Pigs, Amnesia: Rebirth et SOMA) sur GOG.com.