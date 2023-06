Amnesia: The Bunker, encore 7 minutes de gameplay avant la sortie

Repoussé maintes fois, Amnesia: The Bunker arrivera la semaine prochaine sur ordinateurs et consoles de salon. En attendant de pouvoir mettre les mains sur ce nouveau survival-horror, nous avons déjà accès à une démo, mais Frictional Games partage quand même une nouvelle vidéo de gameplay :

Dans cette vidéo, le directeur créatif Fredrik Olsson revient sur certains aspects d'Amnesia: The Bunker, à commencer par son aspect expérimental. Le titre laissera les joueurs avec peu de ressources, mais aussi peu d'indications, il faudra explorer et essayer des choses pour survivre dans ce bunker pendant la Première Guerre mondiale. Nous retrouverons également des modes Facile, Normal et Difficile pour que chaque joueur trouve chaussure à son pied, et enfin, la rejouabilité sera importante grâce à des apparitions de monstres et autres évènements aléatoires.

La date de sortie d'Amnesia: The Bunker est fixée au 6 juin 2023 sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S, vous pouvez retrouver tous les jeux de Frictional Games sur GOG.com.

