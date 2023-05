Amnesia: The Bunker une nouvelle fois repoussé, mais une démo arrive bientôt

Le problème avec les dates de sortie, c'est que même après trois reports, personne n'est à l'abri d'un quatrième... Amnesia: The Bunker devait à l'origine sortir au mois de mars, puis le 16 mai, puis le 23 mai. Finalement, Frictional Games reprend la parole aujourd'hui pour annoncer que son survival-horror n'arrivera pas avant le mois prochain.

Dans un nouveau bref communiqué, le studio indépendant annonce que la date de sortie d'Amnesia: The Bunker est désormais fixée au 6 juin 2023 sur PC, PlayStation et Xbox, croisons les doigts pour qu'aucun autre report ne survienne d'ici là. Frictional Games explique qu'il a encore besoin d'un peu plus de temps pour corriger des problèmes et s'assurer de proposer la meilleure expérience de gameplay possible au lancement.

Il y a quand même une bonne nouvelle, Amnesia: The Bunker aura droit à une démo sur PC, via Steam, le 22 mai prochain. Nous pourrons découvrir le jeu d'horreur dans un bunker français pendant la Première Guerre mondiale dans une dizaine de jours. D'ici là, vous pouvez retrouver Amnesia: Rebirth à 5,79 € (-80 %) sur GOG.com.