Amnesia: The Bunker repoussé, la faute à l'hiver

Il y a deux mois tout pile, Frictional Games dévoilait Amnesia: The Bunker, un nouveau survival-horror qui suivra Henri Clément, un soldat français perdu dans des abris souterrains pendant la Première Guerre mondiale. Le titre devait arriver dans le courant du mois de mars, mais il vient d'être repoussé.

Frictional Games annonce que la date de sortie d'Amnesia: The Bunker est désormais fixée au 16 mai 2023 sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Xbox Series X|S. Le studio justifie ce report par une vague de maladies qui a touché les développeurs ces dernières semaines, et comme il s'agit d'une petite équipe, du retard a été accumulé. Afin de proposer une expérience de qualité aux joueurs, le studio a donc pris la décision de retarder le lancement du jeu d'horreur de quelques semaines.

