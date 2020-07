Animal Crossing: New Horizons, la mise à jour 1.3 est disponible

La semaine dernière, nous avons appris qu'Animal Crossing: New Horizons allait recevoir du contenu supplémentaire pour l'été avec une première vague prévu ce 3 juillet. En effet, la version 1.3 du jeu est désormais disponible au téléchargement, comme annoncé sur les réseaux sociaux et constaté par nos soins.

Voici le changelog officiel diffusé par Nintendo :

Mises à jour générales Les joueurs peuvent désormais porter une combinaison de plongée et plonger dans l'océan.

Les joueurs peuvent désormais attraper des créatures marines pendant la plongée, qu'ils peuvent ensuite donner au musée.

Les joueurs peuvent désormais rencontrer de nouveaux personnages visiteurs quelque part sur l'île.

Les Nook Miles peuvent désormais être échangés contre de nouveaux objets.

De nouveaux articles saisonniers ont été ajoutés au catalogue Nook Shopping, disponibles pour une durée limitée seulement. Correction des problèmes suivants : Les noms de plusieurs poissons ont été corrigés en coréen et en chinois simplifié.

Résolution de problèmes pour garantir une expérience de jeu agréable.

Vous recevrez en cadeau lors de votre connexion un « Masque plongée » et remarquerez que l'application Bébêtopédie a changé, ajoutant une section dédiée aux créatures marines, au nombre de 40 ! Du côté de la boutique de Miles Nook, il est désormais possible d'acheter un « Masque avec tuba Nook Ink. » ainsi qu'une « Combi plongée Nook Ink. », cette dernière (ou tout autre équivalent) étant indispensable pour profiter des nouvelles fonctionnalités. La boutique de Méli et Mélo proposera également ce qu'il faut, dommage pour les lève-tôt...

Une deuxième vague d'ajouts est d'ores et déjà attendue pour le mois d'août, mais il faudra attendre encore un moment avant d'en découvrir le contenu. D'ici là, les joueurs vont encore pouvoir passer des dizaines d'heures supplémentaires sur leur île. Et si vous n'avez pas encore cédé aux sirènes de la formule Évasion Île déserte de Tom Nook, sachez qu'Animal Crossing: New Horizons est disponible à 44,49 € sur Amazon.

