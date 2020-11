Animal Crossing: New Horizons, la mise à jour 1.6 est disponible

Plus tôt dans la semaine, Nintendo a comme prévu enfin dévoilé le contenu festif de cette fin d'année à destination d'Animal Crossing: New Horizons avec évidemment deux évènements aux couleurs de Thanksgiving et Noël, le premier étant prévu d'ici quelques jours seulement. Vous pouvez dès à présent télécharger la mise à jour 1.6 apportant cela, de nouvelles options de coiffures et Mimiques, et bien plus. Une Bûche de Noël est d'ailleurs offerte et vous attend dans votre boîte aux lettres !

Voici le changelog officiel diffusé par Nintendo :

Mises à jour générales Deux évènements saisonniers, la Fête du partage et le Jour des cadeaux, ont été ajoutés.

Les habitants peuvent visiter les services aux résidents pour faire une demande d'augmentation de la capacité de stockage de leur domicile.

Serena peut désormais proposer des destinations de rêve aléatoires en sélectionnant l'option « Surprenez-moi ».

Une nouvelle fonctionnalité de transfert des données de sauvegarde entre différents systèmes a été ajoutée.

Cette fonction ne transfère que les données de sauvegarde pour Animal Crossing: New Horizons. Si nécessaire, veuillez également utiliser la fonction « Transférer vos données utilisateur » de la Nintendo Switch.

Le contenu suivant a également été ajouté :

Articles d'échange de Miles Nook supplémentaires ;



Articles saisonniers supplémentaires à durée limitée de Nook Shopping ;



Recettes de bricolage supplémentaires utilisant des matériaux de saison ;



Autre élément de collaboration avec Animal Crossing: Pocket Camp. Problèmes résolus D'autres ajustements et corrections ont été apportés pour améliorer l'expérience de jeu.

De nombreux visuels peuvent quant à eux être appréciés en page suivante. La prochaine grosse mise à jour sera déployée fin janvier, en attendant, vous allez pouvoir passer de bonnes fêtes dans Animal Crossing: New Horizons, vendu 45,49 € sur Amazon.

