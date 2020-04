Animal Crossing: New Horizons, plongée, cuisine, couture et agrandissement du musée, de possibles nouveautés dataminées

Le contenu d'Animal Crossing: New Horizons va évoluer au fil des mois, ne serait-ce qu'avec les interactions régulières avec nos habitants ou le système de saison apportant souvent des nouveautés. Ajoutez à cela des évènements ponctuels et vous obtenez une bonne dynamique pour quelque temps déjà.

Certains fans espèrent tout de même que Nintendo étoffe vraiment l'expérience avec des mises à jour, et pensent qu'il aurait déjà des plans en tête. Des joueurs déterminés se sont lancés dans le datamining de l'exclusivité Switch, et ont découvert un tas d'informations intéressantes sur du contenu encore inutilisé pour Animal Crossing: New Horizons.

Animal Crossing: New Horizons

Du neuf serait prévu pour leur musée, avec deux extensions, une section art sur trois étages, une boutique et un café . Le système de contrefaçon de tableau et de sculpture de Rounard ferait son retour, et ce dernier posséderait d'ailleurs un bateau qui viendrait accoster sur la plage secrète au nord de l'île.

. Le système de contrefaçon de tableau et de sculpture de Rounard ferait son retour, et ce dernier posséderait d'ailleurs un bateau qui viendrait accoster sur la plage secrète au nord de l'île. Plusieurs types de buissons pourraient être introduits (azalée, hibiscus, houx, hortensia, camélia et osmanthe), tout comme des légumes à faire pousser (tomate, blé, canne à sucre, pomme de terre, carotte et citrouille).

Une catégorie Fruits de mer est cachée dans l'encyclopédie, avec 33 références, quand seule la palourde japonaise peut être récupérée pour le moment. Et il y aurait même de la plongée pour récupérer certains poissons inédits et des plantes sous-marines .

. Une troisième version de la Boutique de Nook serait prévue.

Il y a des références à des recettes de cuisine et des recettes de couture, en plus des recettes de bricolage déjà existantes.

À noter que certains éléments sont apparus ou ont disparu entre les versions 1.0.0 et 1.1.4, preuve que rien n'est fixe dans les plans des développeurs. S'agit-il vraiment de bases pour du contenu à venir, autour de la plongée et de nouveautés pour le musée, ou plutôt de vestiges d'idées supprimées ? Il faudra patienter pour le savoir, et croiser les doigts pour que si nouveautés il y a, elles arrivent via des patchs et non des DLC payants.

