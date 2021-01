Animal Crossing: New Horizons se prépare pour le carnaval avec une nouvelle mise à jour, un pack de cartes amiibo bientôt de retour

Depuis l'arrivée de son contenu festif de fin d'année le 19 novembre dernier, Animal Crossing: New Horizons poursuit sa petite vie et convertissant toujours plus de joueurs à sa cause, le faisant rester dans le haut du classement des jeux les plus vendus sur notre territoire. Nous savions déjà que sa prochaine mise à jour majeure arriverait fin janvier, et il est donc temps de voir ce qu'elle apportera.

À partir du 15 février, nous pourrons prendre part au carnaval de l'île, festivité dirigée par Roberto le paon. En récoltant des plumes colorées et lui donnant, il se mettra à danser. De nouvelles Mimiques en lien avec l'évènement pourront être achetées contre quelques Clochettes chez Méli et Mélo. Bien avant, dès le 1er février, des vêtements festifs intégreront temporairement la boutique des Sœurs Doigts de Fée, ainsi que des chocolats et bouquets dans Nook Shopping à l'occasion de la Saint Valentin jusqu'au 14 février. Et c'est ce jeudi 28 janvier 2021 que la mise à jour préparant le terrain sera diffusée dans nos Switch. La suivante arrivera quant à elle en mars avec le contenu Super Mario déjà teasé.

L'Animal Crossing Sanrio Collaboration Pack, qui inclut 6 cartes amiibo compatibles avec #AnimalCrossingNewHorizons, fera son retour en Europe au mois de mars ! pic.twitter.com/qDOS7mlqfY — Nintendo France (@NintendoFrance) January 26, 2021

Enfin, à compter du 26 mars en Amérique du Nord et sans doute dans à la même date par chez nous, le pack contenant 6 cartes amiibo spéciale Sanrio paru en 2016 sera à nouveau commercialisé au prix de 5,99 $, compatibles avec Animal Crossing: New Horizons.

