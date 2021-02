Annapurna Interactive Ultimate PS4 Collection : le coffret va finalement bien sortir en France

Source: Just for Games

Source: Just for Games

L'année dernière, Annapurna Interactive célébrait son cinquième anniversaire et s'était associé avec iam8bit pour produire un coffret regroupant huit jeux édités par ses soins, à destination des PlayStation 4 uniquement. Just for Games devait s'occuper de l'édition en France, mais à la suite de problèmes de classification d'âges, il a dû annuler la sortie.

Mais cette semaine, retournement de situation, le distributeur français annonce qu'il va bien proposer à partir du mois prochain cette Annapurna Interactive Ultimate PS4 Collection. Le coffret regroupe pour rappel Donut County, Kentucky Route Zero: TV Edition, Outer Wilds, Sayonara Wild Hearts, Wattam et What Remains of Edith Finch, Telling Lies et Gorogoa, ces deux derniers titres sont inédits en version physique. Just for Games partage au passage quelques visuels pour admirer la boîte et les jaquettes des jeux.

La date de sortie de l'Annapurna Interactive Ultimate PS4 Collection est fixée au 12 mars 2021, vous pouvez déjà la précommander sur Amazon, contre 179,99 €.