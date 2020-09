Annapurna Interactive : un coffret collector Ultimate PS4 Collection avec 8 jeux de l'éditeur annoncé pour ses 5 ans

Depuis bientôt cinq ans, un nouvel acteur est apparu dans le paysage vidéoludique, Annapurna Interactive. Cet éditeur, filiale d'Annapurna Pictures, s'est fait une sacrée réputation en publiant des pépites indés de genres assez variés. Pour fêter son 5e anniversaire, il s'est à nouveau associé à iam8bit pour proposer un coffret collector réunissant pas moins de 8 jeux qu'il a édités.

Cette Annapurna Interactive Ultimate PS4 Collection coûtera 179,99 €, ce qui est assez raisonnable au final compte tenu de ce qui est inclus :

Une élégante boîte de jeu avec une couverture exclusive ;

Les éditions PlayStation 4 des jeux Donut County, Kentucky Route Zero: TV Edition, Outer Wilds, Sayonara Wild Hearts, Wattam et What Remains of Edith Finch, ainsi que Telling Lies et Gorogoa, sortant sur la première fois en édition physique sur la console.

Évidemment, il s'agit là d'une édition limitée, alors si vous la désirez, il ne faudra pas traîner. Le fondateur de l'entité, Nathan Gary a pour l'occasion déclaré la chose suivante :

Depuis le lancement d'Annapurna Interactive il y a presque cinq ans, notre but a toujours été de créer des jeux uniques pour des personnes sachant les apprécier vraiment. Ces titres ont été un travail de cœur pas seulement pour notre équipe, mais pour chacune des équipes créatives derrière nos jeux - et nous sommes excités à l'idée d'offrir à nos fans ces jeux afin de célébrer avec eux les années à venir.

La date de sortie de l'Annapurna Interactive Ultimate PS4 Collection est fixée au 8 décembre et vous pourrez la précommander très prochainement sur le site de Just For Games. Pour les joueurs n'ayant pas cette somme à débourser, sachez que Sayonara Wild Hearts va avoir droit à des éditions physiques sur PS4 et Switch à la fin du mois, disponible en précommande sur Amazon à 29,99 € et 34,99 € selon la plateforme.