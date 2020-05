Aorus dévoile de nouveaux PC portables avec le système de refroidissement Windforce

Aorus, constructeur d'ordinateurs portables pour gamers bien connu et appartenant à Gigabyte, vient de dévoiler cette semaine ses nouveaux ordinateurs portables « durables, légers et faciles à transporter », les Aorus 5 vB et Aorus 7 vB, intégrant notamment un processeur Intel Core i7 de 10e génération et le système de refroidissement Windforce.

Le constructeur explique en détail les points forts de ces nouveaux modèles :

Système de refroidissement Windforce :

Sachant que les processeurs et les cartes graphiques sont les deux éléments créateurs de chaleurs au sein des laptops et à l’origine de ralentissement ou même de réduction de la durée de vie d’un ordinateur, les Aorus 5 vB et Aorus 7 vB ont amélioré leur système de refroidissement avec la technologie Windforce. Cette dernière permet de générer 150W de performance de dissipation de la chaleur avec un système de 4 caloducs et dissipateurs de chaleurs dédié au CPU et GPU garantissant une performance de refroidissement totale pour les joueurs.

Un écran GeForce RTX x 144Hz :

L’Aorus 5 vB et l’Aorus 7 vB sont équipés d’une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 20, compatible avec les technologies Real Time Ray Tracing et DLSS qui améliorent la performance tout en maintenant une consommation et une température basses. Les joueurs pourront également retrouver une dalle IPS FHD et une vitesse de rafraîchissement de 144Hz créant une image claire et anti-ghosting, particulièrement pour les joueurs FPS souhaitant être prêts dès le lancement d’une partie.

Les derniers processeurs 6 cœurs mobiles 10e génération, Intel Core i7-10750H :

L’une des plus grandes améliorations est l’inclusion d’un processeur 10e génération Intel Core i7-10750H avec 6 cœurs et un Boost jusqu’à 5.0GHz, les joueurs sentiront toute leur puissance lorsqu’ils joueront à des AAA. Au-delà de son processeur, Gigabyte suit la tradition de sa réputation en matière de qualité, travaillant avec des innovateurs de composants incluant une mémoire DDR4-2933, un système de stockage 2 M.2 SSD + 1 HDD et une connexion Wi-Fi 6 permettant aux joueurs de profiter d’une expérience de jeu ou de travail agréable et durable.