Apex Legends : une Édition Gibraltar comprenant des skins exclusives et des bonus annoncée, avec une version physique

Si vous faites partie de ces gens qui achètent des codes de téléchargement dans un boîtier, vous pouvez d'ores et déjà vous procurer les éditions Lifeline et Bloodhound d'Apex Legends pour 19,99 €, des coffrets avec des bonus pour le free-to-play. Depuis, Electronic Arts et Respawn Entertainment ont sorti des packs similaires, mais exclusivement au format numérique, à l'instar de l'Édition Octane, l'Édition Pathfinder ou l'Édition Champions.

Et ça ne va pas s'arrêter là, car ils annoncent cette semaine l'arrivée d'une Édition Gibraltar, débloquant du contenu supplémentaire en lien avec la Légende éponyme. Pour 19,99 €, vous pouvez prétendre à récupérer :

La légendaire exclusive Roi des océans pour Gibraltar ;

La skin légendaire exclusive Terreur des profondeurs pour la Devotion ;

Le charme d’arme exclusif Requin solitaire ;

Le badge exclusif Série de vagues ;

1 000 pièces Apex.





Trailer et images vous montrent d'ailleurs ces éléments de personnalisation exclusifs dans leur état naturel. L'Édition Gibraltar est dès à présent disponible sur le PlayStation Store, le Microsoft Store, Steam et Origin, et, bonne nouvelle pour les fanas de physique, elle débarquera « bientôt » chez certains revendeurs, avec un code de téléchargement à rentrer sur les plateformes à l'intérieur du boîtier.

Lire aussi : Apex Legends : les Légendes voient la vie en rouge dans l'évènement de collection du 2e anniversaire