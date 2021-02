Apex Legends : les Légendes voient la vie en rouge dans l'évènement de collection du 2e anniversaire

À l'approche du deuxième anniversaire d'Apex Legends, son actualité est plus intense que jamais. Entre le lancement de sa Saison 8 placée sous le signe du Chaos dans le Canyon des Rois et sa sortie prochaine enfin datée sur Nintendo Switch, le Battle Royale de Respawn a les projecteurs braqués sur lui. Et ça continue, puisque c'est justement un évènement de collection qui vient d'être annoncé pour fêter comme il se doit cette 2e bougie.

Ainsi, du 9 au 23 février, les joueurs pourront profiter du mode temporaire Équipement de guerre, de défis saisonniers et de 24 objets faisant partie des préférés de la communauté, de retour avec des teintes rouges et dorées du plus bel effet. Tout cela nous est présenté dans une amusante vidéo commentée par Mirage et Crypto, dans laquelle le maître de l'illusion à plusieurs reprises, évidemment.

Récompenses d'anniversaire - Cet évènement propose 22 objets à gagner, dont deux packs d'évènement et dix packs Apex. Les joueurs recevront également cinq récompenses en se connectant pour la première fois.

- Cet évènement propose 22 objets à gagner, dont deux packs d'évènement et dix packs Apex. Les joueurs recevront également cinq récompenses en se connectant pour la première fois. Mode spécial Équipement de guerre - Ce nouveau mode de jeu permettra aux joueurs de démarrer chaque partie avec un équipement complet de niveau 1 : un Mozambique, une culasse pour fusil à pompe blanche, une optique classique VOCH, un bouclier évolutif blanc, un casque blanc, un sac à dos blanc, un bouclier incapacitant blanc, deux seringues, deux cellules de bouclier et un stock de munitions pour fusil à pompe. Tous les accessoires et équipements de niveau commun/blanc seront également retirés de la sélection commune de butin (à l'exception des optiques communes) pendant le mode spécial.

- Ce nouveau mode de jeu permettra aux joueurs de démarrer chaque partie avec un équipement complet de niveau 1 : un Mozambique, une culasse pour fusil à pompe blanche, une optique classique VOCH, un bouclier évolutif blanc, un casque blanc, un sac à dos blanc, un bouclier incapacitant blanc, deux seringues, deux cellules de bouclier et un stock de munitions pour fusil à pompe. Tous les accessoires et équipements de niveau commun/blanc seront également retirés de la sélection commune de butin (à l'exception des optiques communes) pendant le mode spécial. Défis saisonniers - Les joueurs peuvent gagner les objets suivants :

- Les joueurs peuvent gagner les objets suivants : Défi « Découverte quotidienne » - Badge Nessie en terminant 75 défis quotidiens ;



Défi « Respect des anciens » - Badge Mozambique en infligeant 102 816 points de dégâts ;



Défi « Survie gagnante » - Badge Smolfinder en remportant une partie avec 8 Légendes différentes ;



Défi « Carnage au Mozambique » - Charme d'arme en infligeant 3 333 points de dégâts.

Évènement de collection Anniversaire - Respawn remet en jeu 24 des objets préférés des fans avec des touches rouge pourpre et or. En débloquant tous les objets de l'évènement de collection, les joueurs gagneront 150 fragments Héritage. Les coûts de création de tous les objets de l'évènement de collection ont en outre été réduits de 50 %.

Vous pourrez prendre part à cet évènement d'Apex Legends sur PS5, PS4, Xbox Series X | S, Xbox One et PC. Des Pièces Apex sont en vente sur Amazon.

