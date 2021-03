Apex Legends : un point sur la résolution et le framerate de la version Switch

Apex Legends sort officiellement aujourd'hui sur Nintendo Switch, il s'agit pour rappel d'un Battle Royale édité par EA Games et développé par Respawn Entertainment, mais ici porté par Panic Button, qui s'est déjà fait remarquer pour ses portages des récents DOOM et Wolfenstein notamment.

Dans un entretien accordé au magazine japonais Famitsu, le directeur du jeu Chad Grenier et les responsables du portage Andy Boggs et Dan Hanhberg se sont attardés sur les spécificités techniques d'Apex Legends sur Switch. Nous apprenons ainsi que le titre tournera en 720p sur une TV avec le dock et en 576p en mode Portable, avec un framerate à 30 fps dans tous les cas. Il faudra donc plisser les yeux et faire abstraction des graphismes au rabais, et les développeurs ont également précisé qu'il sera possible de désactiver le cross-play, pour éviter de tomber contre des joueurs sur PC avec clavier et souris jouant à 144 fps, ou sur consoles à 60 images par seconde.

Apex Legends débarque donc aujourd'hui sur Nintendo Switch, il est free-to-play sur l'eShop, avec des microtransactions. Une édition Champion est vendue 39,99 € sur Amazon.

