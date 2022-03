Apex Legends : retour de Contrôle, Arène Débarquement et plus avec le nouvel évènement de collection, Guerriers

La Saison Dissidence d'Apex Legends suit son cours et va même aller de l'avant avec un nouvel évènement de collection, Guerriers. Sur la forme, rien de plus classique, il nous invitera à compléter des défis pour remporter 24 objets cosmétiques thématiques limités, dont les skins Chasseresse Synthétique pour Ash, Conduite Indisciplinée pour Octane, Joyau d'Olympus pour Horizon et Survivaliste du Combat pour Lifeline.

Il permettra aussi de retrouver temporairement le mode Contrôle en 9v9, pourquoi pas en profitant du nouvel environnement dédié à Caustic dans le Canyon des Rois, ainsi que l'Arène inédite Débarquement. Vous pouvez avoir un aperçu de l'évènement en vidéo ou via le résumé ci-dessous, avant sa tenue du 29 mars au 12 avril.

Vous pouvez sinon acheter du contenu cosmétique dans la boutique via des Pièces Apex