Apex Legends : les Titans font leur retour dans la première vidéo de la Saison 19 Embrasement

Les mois passent et la Saison 18 Résurrection d'Apex Legends va prochainement toucher à sa fin. Avant de parler de parler de l'avant-goût de ce qui nous attend, dévoilé ce jeudi, faisons un rapide point sur l'actualité récente du jeu. En effet, l'intrigue autour du nouveau corps de Revenant avait donné lieu à la diffusion de deux vidéos baptisées Code d'élimination – Partie 1 et Partie 2 en amont du lancement de Résurrection le 8 août. Eh bien, si vous suivez le jeu de loin, sachez qu'une Partie 3 a été mise en ligne il y a quelques jours. Nous retrouvons donc les Légendes précédemment impliquées dans l'intrigue, à savoir Lifeline, Loba, Valkyrie, Maggie et Crypto, qui font face à Revenant dans son nouveau corps. Ce dernier va leur indiquer que sa tête du temps où il était appelé Kaleb Cross se trouve à Malte dans un centre de recherche de Hammond Robotics. Toute la bande va donc tenter de s'y infiltrer, ce qui va vite tourner court, donnant lieu à une belle séquence d'action, notamment face à un Reaper. Malheusement pour eux, Duardo va s'en emparer et s'enfuir... L'histoire n'est pas terminée, mais à quand la suite ?

Certainement pas pour aujourd'hui, puisque c'est la Saison 19 qui fait désormais parler d'elle avec comme bien souvent une Histoire des Terres Sauvages pour introduire la nouvelle Légende, Conduit. Nous faisons donc sa connaissance et découvrons son enfance qui a été marquée par un conflit dont elle et sa famille ont été sauvées par un type de Titan bien connu des fans de Titanfall, le Monarch. La petite séquence a tout du fan service pour les joueurs rêvant d'un Titanfall 3 et sert surtout à justifier les futurs pouvoirs de la jeune femme.

En effet, le Monarch s'est sacrifié en faisant exploser sa batterie, mettant fin à l'affrontement. Toute la petite famille vie dans la joie et la bonne humeur depuis, regardant les Jeux Apex et allant même jusqu'à se cosplayer en Légendes pour s'amuser, Ash, Octane et même Revenant ayant ainsi leurs admirateurs. Pour autant, tout n'est pas si rose et la sœur de Conduit qui subvenait aux besoins de la famille finit par être blessée sans que nous n'ayons le fin mot de l'histoire. Cela va toutefois motiver la future héroïne à se rendre sur le lieu où le Monarch s'est sacrifié et à toucher le reste de sa batterie irradiée, lui conférant des pouvoirs. Il faudra toutefois repasser pour savoir exactement ce dont elle est capable.

Cela ne tardera pas, puisque nous avons rendez-vous le lundi 23 octobre pour découvrir la bande-annonce de lancement de la saison Embrasement, qui sera jouable sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch et PC (EA app et Steam) pour ne pas changer, et ce à compter du 31 octobre. Au passage, le titre de la vidéo en anglais contient la devise « Utang na loob », traduite en « Unis par une dette de gratitude », qui vient des Philippines et nous indique à priori l'origine de Conduit. Le site officiel dévoile quant à lui plusieurs visuels du personnage.

Pour terminer, sachez que l'évènement de collection appelé Faux-semblants a débuté ce mardi 17 octobre. Parfait pour célébrer Halloween, il sera possible d'y prendre part jusqu'au 31 octobre, avec le contenu suivant :

Trios Bonbons ou Sort - Des kits de copie spéciaux octroient aux joueurs les capacités d'autres Légendes dans ce nouveau mode de jeu bourré d'action tandis que les bonbons à consommer dans le jeu accordent aux Légendes des points EVO bonus, une charge de capacité ultime et des points de bouclier à régénération progressive.

- Des kits de copie spéciaux octroient aux joueurs les capacités d'autres Légendes dans ce nouveau mode de jeu bourré d'action tandis que les bonbons à consommer dans le jeu accordent aux Légendes des points EVO bonus, une charge de capacité ultime et des points de bouclier à régénération progressive. Cartes de nuit - Des versions nocturnes et cauchemardesques d'Olympus, du Canyon des Rois et de Bord du Monde rejoignent la rotation des cartes. Aucune Légende ne pourra échapper à l'obscurité.

- Des versions nocturnes et cauchemardesques d'Olympus, du Canyon des Rois et de Bord du Monde rejoignent la rotation des cartes. Aucune Légende ne pourra échapper à l'obscurité. Suivi des récompenses et objets cosmétiques à durée limitée - Les joueurs vont pouvoir gagner de tout nouveaux objets avec le système de suivi des récompenses de Faux-semblants ainsi que 24 objets cosmétiques à durée limitée tels que la skin Mauvais chemin pour Pathfinder et la skin assortie Instigation pour la Spitfire.

- Les joueurs vont pouvoir gagner de tout nouveaux objets avec le système de suivi des récompenses de Faux-semblants ainsi que 24 objets cosmétiques à durée limitée tels que la skin Mauvais chemin pour Pathfinder et la skin assortie Instigation pour la Spitfire. Skin Prestige de Revenant - Si les joueurs parviennent à débloquer les 24 objets cosmétiques à durée limitée avant la fin de l'évènement de collection Faux-semblants, ils recevront automatiquement la toute nouvelle skin Prestige de Revenant, Cauchemar Apex, afin de répandre la peur dans toutes les Terres Sauvages.

Vous pouvez acheter des Pièces Apex sur Amazon si besoin.