Après Another Code: Recollection, une autre licence de Cing bientôt de retour sur les consoles de Nintendo ?

Avant sa faillite en 2010, le développeur japonais Cing a notamment donné vie aux jeux Another Code: Mémoires doubles (DS) et Another Code: R - Les Portes de la mémoire (Wii). En janvier 2024, ils ont eu droit à une compilation sur Switch sous forme de remakes baptisée Another Code: Recollection, signée Arc System Works. Ils pourraient bien ne pas être les seuls titres du studio à faire leur retour en étant modernisés, de quoi attirer la curiosité des fans. En effet, en 2007 sortait un certain Hotel Dusk: Room 215, une aventure en point'n click idéale pour l'écran tactile de la DS nous faisant incarner le détective Kyle Hyde. Au Japon, il est aussi connu sous le nom Wish Room: Angel's Memory.

Comme repéré par Gamespark, la marque « HOTEL DUSK ROOM 215 » a été déposée le 9 mai dernier dans l'Archipel auprès du J-PlatPat (Japan Platform for Patent Information), ce qui est à priori une première puisque seul le nom japonais était jusqu'à présent concerné. Là où cela devient intéressant, comme expliqué sur Reddit par un certain BreafingBread, c'est que le dépôt de « ANOTHER CODE » en alphabet latin remonte à 2018, soit cinq ans avant l'annonce des remakes en 2023.

Les fans ont donc de suite pensé que le cycle pourrait se répéter, avec le développement d'une nouvelle version de Hotel Dusk: Room 215, voire pourquoi pas de sa suite Last Window: The Secret of Cape West datant de 2010, là encore sur DS. Si tel est le cas, espérons juste qu'il ne faille pas patienter cinq années avant d'avoir du concret. Il ne serait pas étonnant que le feu vert d'un tel projet ait été donné par Nintendo quelques mois après la sortie d'Another Code: Recollection si les résultats ont été satisfaisants, mais sans savoir combien de temps a été nécessaire à son élaboration, difficile de faire un pronostic. La Switch va encore bénéficier de nouveautés en 2026, mais rien ne dit que ce soit le cas au-delà. Ce serait alors la Switch 2 qui en bénéficierait. Bref, wait & see.

Actuellement, Another Code: Recollection est vendu 42,48 € chez Cdiscount.