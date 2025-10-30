ARC Raiders : l'extraction shooter lancé en vidéo

Aujourd'hui, Embark Studios lance officiellement le tant attendu ARC Raiders. Dans une Terre future vibrante de couleur, mais pas pour le moins mortelle, les joueurs sont plongés dans un monde dans lequel la tension est omniprésente, avec à la clef de quoi récompenser les audacieux. La bataille pour la survie se fera non seulement contre des ennemis mécaniques, les ARC, mais également contre d'autres joueurs partageant pourtant le même but.

ARC Raiders lancé en vidéo

ARC Raiders est maintenant disponible dans sa version numérique sur PlayStation 5, Xbox Series X|S ainsi que sur PC (Steam et Epic Games Store), mais également sur le service NVIDIA GeForce NOW. Les prix débutent à 39,99 € pour l'édition Standard jusqu'à 59,99 € pour l'édition Deluxe. Stefan Strandberg, directeur de la création chez Embark Studios, déclare :

Avec ARC Raiders, nous avions pour but de créer un monde où chaque rencontre pourra raconter une histoire et où chaque prise de risque semble réelle. Nous avons eu tellement de retours positive de la communauté sur le monde que nous étions en train de construire sur ces six dernières années. C'est une immense étape pour notre équipe et nous avons hâte de continuer cette aventure avec nos joueurs et de découvrir comment ils pourront s'approprier cet univers pendant qu'il continuera de grandir et d'évoluer.

ARC Raiders aura-t-il du contenu post-lancement ?





Le lancement marque le début de l'aventure pour ARC Raiders. Avec une vision au long terme pour le jeu, Embark Studios compte étendre les fonctionnalités actuelles et apporter du nouveau contenu, notamment de nouvelles cartes, quêtes, armes, fonctionnalités de gameplay, des améliorations adressées à la communauté et bien plus encore de façon à garder l'expérience en constante évolution. La surface ne saura faire autrement que de devenir plus dangereuse, mais les récompenses n'en seront que meilleures. Restez connecté sur arcraiders.com dans les jours suivant le lancement pour obtenir des mises à jour et plus de détails sur les nouveautés à venir.

Où acheter ARC Raiders ?





L'édition Standard ainsi que l'édition Deluxe d'ARC Raiders sont disponibles à l'achat dès aujourd'hui sur le PlayStation Store, Microsoft Store, Steam et l'Epic Games Store. Vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Cdiscount.